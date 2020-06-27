中國駐加使館：加拿大應停止通過搞「麥克風外交」對華施壓

中國檢察機關19日以涉嫌從事間諜活動的罪名，起訴加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor）。加拿大方面有聲音指，中國拘押康明凱和斯帕弗是要報復加拿大處理華為副董事長孟晚舟引渡案，認為中國是「人質外交」。 對此，中國駐加拿大大使館發言人表示，對加方就兩名在中國被拘押的加拿大公民案件的言論，表示強烈不滿和堅決反對，再次敦促加方認真對待中方嚴正立場，切實尊重法治精神和中國司法主權，停止發表不負責任的言論，停止通過搞「麥克風外交」對華施壓。

發言人稱，近來，加拿大領導人多次就中國依法處理康明凱案、邁克爾（即斯帕弗）案說三道四，加拿大媒體也作了一些歪曲報導，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人稱，中國是法治國家，中國司法機關依法獨立辦案，康明凱、邁克爾犯罪事實清楚，證據確實、充分，根本不存在所謂任意拘押的情況，中國司法機關將繼續嚴格依法處理上述案件，同時保障有關加公民合法權利。

發言人稱，孟晚舟事件是美國為了打壓中國高科技企業和華為公司而策劃的一起嚴重政治事件，加方充當了美方幫兇，這才是任意拘押。發言人說，孟晚舟事件同康明凱案、邁克爾案的性質完全不同，6月24日，中國外交部發言人在回答美國記者關於孟晚舟事件和康明凱案、邁克爾案的提問時，引述了康明凱妻子的話；但加拿大媒體故意把康明凱妻子的話報導為發言人的表態，並聲稱中方將孟晚舟事件與康明凱案、邁克爾案相聯繫，這種作法居心叵測，嚴重誤導公眾，違背職業道德。

發言人表示，中方再次敦促加方認真對待中方嚴正立場，切實尊重法治精神和中國司法主權，停止就康明凱、邁克爾案發表不負責任的言論，停止通過搞「麥克風外交」對華施壓；同時，加方應反省自身在孟晚舟事件上的錯誤，停止政治操弄，立即釋放孟晚舟女士並讓她平安回到中國。

（中國駐加拿大大使館網站）