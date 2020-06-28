全國人大代表申紀蘭逝世　享年90歲　參加66次兩會被稱人大活化石

據內媒《澎湃新聞》報道，曾獲得全國勞動模範稱號、共和國勛章的全國人大代表申紀蘭於6月28日凌晨逝世，享年90歲。

公開資料顯示，申紀蘭，女，漢族，中共黨員，1929年12月生，山西平順人，平順縣西溝村黨總支副書記，擔任第一至十三屆全國人大代表，共參加66次全國兩會。中國人大網介紹，她積極維護新中國婦女勞動權利，倡導並推動「男女同工同酬」寫入憲法。曾榮獲「全國勞動模範」「全國優秀共產黨員」、「全國脫貧攻堅『奮進獎』」、「改革先鋒」等稱號。

60多年沒有投過反對票

1954年，申紀蘭當選第一屆全國人大代表；及後，她連任13屆全國人大代表。此前官媒《人民網》還刊出申紀蘭的專題報道，稱其為「半個世紀的人大代表」。申紀蘭表示，她非常擁護共產黨，「當代表就是要聽黨的話，我從來沒有投過反對票」，又稱內心擁護的事她就贊成，不擁護的她就不投票。

2020年是申紀蘭（左）第66次參加全國兩會，她被網民稱為兩會的「活化石」。（新華社）

資料顯示，申紀蘭曾先後受到毛澤東接見、在周恩來家中做客，還和鄧小平一起照過相，江澤民則稱她是「鳳毛麟角」。胡錦濤、李鵬、朱鎔基、薄一波也接見過她。

《南方都市報》曾報道，申紀蘭不上網，也不明白互聯網是怎麼回事，但對互聯網有些意見。她認為有些人在網上看了不正當的東西，就毒害青年了。

我有個想法，網也應該有人管，不是誰想弄就能弄，就跟人民日報一樣，外國那些人那是瞎弄的，咱不能這樣，咱要按照原則去弄，不要好的弄成壞的了，想說什麼就說什麼，咱是共產黨領導下的社會主義國家……這個網，你誰想上就能上？還是要組織批准呢？ 申紀蘭

基於這種想法，申紀蘭在2012年「兩會」上提交建議的主題為「文化改革也要政治掛帥」。申紀蘭還曾表示，人大代表在選舉過程中與選民交流不合適，「我們這是靠民主選舉的，你交流就不合適」。她亦高度評價中國的養老保險制度：「能得到養老保險金，只有社會主義國家才能做到這一點，我感到非常高興。」

申紀蘭一直以來關注「三農」問題。（資料圖片）

稱習近平是人民「主心骨」

申紀蘭曾激動稱讚中共總書記習近平是人民的「主心骨」（指依靠的核心力量）：「習近平總書記是個好書記，是為人民服務的好書記。習近平總書記抓艱苦奮鬥，支持群眾，愛護群眾，要在中國消除貧困，作為一個農民，我對他的政策非常擁護。特別是十八屆六中全會，提出了以習近平同志為核心的黨中央，我們很高興，這下子，全國人民有了主心骨了！」

據悉，申紀蘭的提案多是圍繞農村問題或她的選區發展而提出，2018年12月18日舉行的慶祝改革開放40周年大會上，申紀蘭被授予改革先鋒稱號，並獲評「初心不改的農村的先進模範代表」。

2019年9月17日，國家主席習近平簽署主席令，授予申紀蘭「共和國勛章」 。在授獎儀式上，申紀蘭成為第一個上台領獎的人，官方描述稱，申紀蘭是初心不改的農村先進模範。

（綜合報道）