【新冠肺炎】中國建成大型疫苗生產工場　具備年產1億劑次能力

今日（28日），中國疾病預防控制中心病毒病預防控制所和中國生物北京生物製品研究所，就聯合研製的新型冠狀病毒滅活疫苗I/II期舉行臨床揭盲會。結果顯示，該疫苗具有較好的安全性和免疫原性。 中國生物亦表示，已建成目前全球最大的新冠疫苗生產車間（工場），具備年產1億劑次的能力。

中國疾控中心病毒病所黨委書記武桂珍介紹，2020年1月7日病毒病所首次分離成功新型冠狀病毒後，啟動新冠滅活疫苗研製，並聯合北京生物製品研究所等國內滅活疫苗研發優勢企業，完成對種子毒株選育鑑定、免疫原性評價、動物保護性試驗和技術方案製訂等臨床前研究，並於4月27日正式通過國家藥品監督管理局批准開展I/II期臨床試驗。

中國疾病預防控制中心病毒病預防控制所和中國生物北京生物製品研究所，就聯合研製的新型冠狀病毒滅活疫苗I/II期舉行臨床揭盲會。（健康報）

武桂珍說，新冠疫苗研發路線涉及滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體活疫苗、核酸疫苗5條技術路線。此次滅活疫苗項目作為5條應急疫苗技術路線之一，獲得國家科技部立項，入選國務院應對新型冠狀病毒肺炎聯防聯控疫苗攻關任務，獲得了科技部和國家衛生健康委的大力支持。

據介紹，由中疾控病毒所和和中國生物北京生物製品研究所聯合研製的新型冠狀病毒滅活疫苗I/II期臨床結果顯示，具有較好的安全性和免疫原性，將在阿聯酋開展三期臨床試驗。

另外，中國生物表示，該公司已建成全球最大的新冠疫苗生產工場，是目前全球首個具備年產1億劑次能力，且唯一按照生物安全和GMP標準建設、從數量上能夠滿足緊急接種需求的新冠疫苗生產工場。