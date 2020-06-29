逢美3航母現身西太　中國公布南海演習事宜

南海局勢升温，據中國海事局網站6月28日消息，解放軍將於7月1至5日在西沙群島指定海域內舉行軍事訓練。 據海事局公吿指，軍事訓練期間，任何船舶禁止在指定海域航行，須聽從現場引導船舶引導和指揮。

日本共同社曾在5月13日報道，解放軍計劃8月在南海舉行以奪取台灣東沙群島為假想目標的登陸演習。登陸演習將由負責南海防衛的南部戰區實施，動用登陸艦、氣墊船、直升機和海軍陸戰隊，「規模前所未有」。

解放軍7月在西沙軍演區域。（微博）

東沙群島位於從解放軍海軍設有基地的海南島經台灣南方的巴士海峽前往太平洋的路線上，對解放軍進入太平洋而言具有重要的戰略意義。2019年12月入列的中國首艘國產航母山東艦也部署在海南島的基地，「對解放軍而言，確實有控制東沙的必要」。

報道還提到，美軍電子戰機為收集解放軍情報，在東沙附近空域頻繁飛行，「僅4月就飛來13次」。

另據官媒《環球時報》6月24日報道，美國「尼米茲」號航母與「羅斯福」號航母從6月21日開始在菲律賓海演習，以展示「美國海軍在近距離運作多個航母戰鬥羣方面的獨特能力」。

美國海軍發表聲明稱，「羅斯福」號和「尼米茲」號組成的雙航母戰鬥羣計劃在本週進行「防空、海上監視、海上補給、空戰、遠程打擊、協同和其他科目的演練」。此外，美軍駐日「列根號」號航母也將出動。

值得注意的是，該報道宣稱，美國海軍這次演習針對中國的意圖明顯，「尼米茲」號指揮官James Kirk表示：「中國也在展示其海軍力量，解放軍海軍兩艘航母計劃在該地區演習」。

分析稱，解放軍對美軍在南海的軍事活動日益活躍感到焦躁，該演習有可能導致與美國、台灣之間的緊張加劇。

北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台於6月27在Twitter發布消息稱，一艘美國海軍勝利級海洋偵察船日前西沙群島、中沙大環礁附近海域出現。而解放軍即將舉行的演習，就在大環礁西北部的西沙海域。

該平台又稱，美國海軍一架P8A海神偵察機與一架疑似P3C反潛機，27日飛越巴士海峽上空，飛近台灣西南空域。

據悉，這是美國軍機連續8日在台灣周邊空域航行。而解放軍兩架轟-6轟炸機同日經宮古海峽，飛入台灣東部外海，日本航空自衛隊戰機緊急起飛應對。

目前，台海局勢緊張，兩岸之間軍事對峙的密度急速升高。對於美軍近日來一系列操作，央視發布「海峽時評」表示，只會促使大陸加緊練兵備戰，加速解決台灣問題。

（綜合報道）