華為中興被美列入威脅國家安全名單　中國外交部：莫須有的罪名

美國聯邦通信委員會（FCC）在當地時間6月30日宣布，正式將華為及中興列入威脅國家安全名單，意味當地無法使用該部門的撥款採購相關公司的產品。 對此，中國外交部發言人趙立堅在周三（1日）的例行記者會上重申，中國已經多次表明立場，美國慣於在拿不出任何證據的情況下，以莫須有的罪名，濫用國家力量打壓特定國家和特定企業，「美方這種經濟霸凌行徑是公然對美方自己一貫標榜的市場經濟原則的否定。」

FCC的聲明指，根據大量證據及今次的決定，華為及中興被列為威脅美國通訊網絡及未來5G發展的名單。聲明指華為及中興與中共及解放軍關係密切，而且受到中國法例要求，與北京情報部門合作。 FCC考慮到調查發現、國會的行動、盟友和其他國家的電訊供應等，認為不可容許中共利用網絡弱點及在主要的通訊基建上作出妥協。

FCC的聲明指華為及中興與中共及解放軍關係密切，而且受到中國法例要求，與北京情報部門合作。（路透社）

聲明指出，有關命令會保障該部門從美國用戶及企業支持電話費所組成的約83億美元通用服務基金（Universal Service Fund，USF），不會用於這些威脅國家安全的電訊供應商。

趙立堅則指，禁止美國運營商購買華為和中興設備，並不能真正改善美國網絡安全的狀況，反而會為美國農村和欠發達地區的網絡服務產生嚴重的影響，「美方有關機構對此十分清楚。」趙立堅稱，中國再次敦促美方停止泛化國家安全概念，停止對中國的蓄意抹黑，停止對中國特定企業的無理打壓，為中國企業在美國正常經營提供公平公正非歧視的環境。

（綜合報道）