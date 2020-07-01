中印衝突｜內媒：抖音母企字節跳動　或因印度禁令損失逾60億美元

6月29日，印度政府宣布，印度出於「安全」考慮，禁止包括TikTok和微信在內的59款手機app，認為這些應用從事的活動有損印度主權、國防、國家安全和公共秩序。雖然印度方面的聲明沒有提及任何具體國家，但在列應用全部為中國公司或者中國人在海外註冊的公司所開發。 內媒《澎湃新聞》分析指，短片平台抖音的母公司「字節跳動」，恐受到禁令最大衝擊，損失或超過60億美元（約470億港元）。

印度政府宣布封鎖WeChat、TikTok（抖音）等59個由中國公司開發的App。（資料圖片）

在印度的封禁名單中，TikTok（「抖音」海外版本）和Helo均為字節跳動公司推出的應用。前者為字節跳動旗下的全球短片平台，後者則是字節跳動推出的印度頭部社交媒體平台。該公司旗下另一款短片app Vigo Video也同樣在封禁名單中。

印度一直被字節跳動視為全球最重要的市場之一。移動應用分析公司Sensor Tower數據顯示，TikTok今年5月有1.12億下載量，其中20%來自印度，比美國市場高一倍。

2019年4月，字節跳動宣布未來3年將在印度市場投資10億美元。同年7月，字節跳動宣布將在印度建立數據中心，在當地存儲印度用戶數據。公開信息顯示，字節跳動在印度已僱傭本土全職員工超2000人。

▼ 圖輯｜59個被印度封鎖App（印度禁59中國App指威脅國安 微信、抖音、美圖秀秀有份(附名單)）

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另據《路透社》報道，TikTok和Helo 目前已經在印度應用商店下架，已經下載的TikTok在印度無法顯示任何短片。TikTok 則發布聲明稱，「正在配合完成印度政府屏蔽要求」，並表示TikTok將繼續按當地法規保護公民數據隱私。

《澎湃新聞》報道分析，此次封禁風波中，字節跳動恐受到最大衝擊。報道引述接近字節跳動人士表示，過去幾年，字節跳動在印度的投入超過10億美元（約78億港元），如今旗下產品在印度市場幾乎全部折戟，導致的損失超過60億美元。他表示，這一金額極有可能超過其餘所有被禁公司損失的總和。