【中印衝突】莫迪微博帳號關閉　新浪微博：印度駐華大使館申請

撰文：葉琪
最後更新日期：
中印關係持續緊張，印度早前宣布禁止包括TikTok、微博和微信在內的59款中國應用程式後，總理莫迪（Narendra Modi）的新浪微博帳號被發現已經清空所有帖文，包括與中國國家主席習近平的合照，帳號頭像亦一片空白，空留約24.4萬名粉絲。
與此同時，微博社區管理官方微博在周二（1日）深夜11時許發出公告，指接獲印度駐華大使館的申請後，已經關閉莫迪的微博帳號。
印度總理莫迪的新浪微博帳號，被發現已經清空所有帖文。（微博）
微博社區管理官方微博發出公告，指接獲印度駐華大使館的申請後，已經關閉莫迪的微博帳號。（微博）
公告稱，微博方面接獲的申請是「“希望從微博平台上移除認證的莫迪總理微博賬號」，故根據對方要求，並依據相關社區規則，關閉此前認證為「印度共和國總理」的微博賬號「莫迪總理」。
事實上，此前印度傳媒指出，由於上述的中國應用程式中有包括微博，故莫迪決定退出微博、注銷其微博賬號。報道引述消息人士稱，由於莫迪的微博帳號是VIP帳號，要申請註銷需要經過「複雜的流程」，故此印度啟動官方程序來處理。莫迪的微博帳號至今共發布過113條微博帖文，由於一時之間無法直接註銷帳吮，故所有帖文是被手動刪除，「花費了大量努力」。
莫迪的第一條帖文。（微博）
莫迪最近的一條微博是祝賀中國網民鼠年快樂。（微博）
據了解，莫迪是在2015年加入微博，第一條帖文是用中文表示「你好，中國！我期待著通過微博與中國朋友互動。」至於最近的一條微博，則是今年1月25日向中國的網民祝賀鼠年快樂。
（綜合報道）