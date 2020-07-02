【中印衝突】莫迪微博帳號關閉　新浪微博：印度駐華大使館申請

中印關係持續緊張，印度早前宣布禁止包括TikTok、微博和微信在內的59款中國應用程式後，總理莫迪（Narendra Modi）的新浪微博帳號被發現已經清空所有帖文，包括與中國國家主席習近平的合照，帳號頭像亦一片空白，空留約24.4萬名粉絲。

與此同時，微博社區管理官方微博在周二（1日）深夜11時許發出公告，指接獲印度駐華大使館的申請後，已經關閉莫迪的微博帳號。