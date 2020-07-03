【地攤經濟】四川兩城管向女商販下跪　官方回應：女商販先跪

6月29日，四川綿陽經開區兩名城管執法人員向一名女商販下跪，相關照片被人發到網上，引發社會輿論關注。 綿陽當地政府工作人員表示，當時一女商販佔道經營又拒絕搬離，甚至下跪懇求兩名城管，而城管見商販跪地後，也立即跪下進行規勸，最終這名女商販決定離開，另尋擺攤地點。

綿陽經開區城管執法大隊負責人接受采訪表示，6月29日下午18時許，兩名執法人員在經開區金興市場附近進行巡查時，發現一名中年婦女在路口位置賣西瓜。

該負責人表示，事發當時，賣西瓜的婦女屬佔道經營。這一路口車流量比較大，佔道經營很容易引發事故。

四川綿陽城管執法人員向女商販下跪畫面。（微博）

兩名巡查執法人員便對其進行規勸，希望能搬離危險地段到安全地方或市場裏進行販賣。「執法人員勸了10多分鐘，但這名賣西瓜的中年女性一直不走。」該執法人員說，城管人員還答應她搬離後幫她宣傳，而商販認為其餘地段沒有路口的位置好，一直不願意搬離。

執法人員準備把西瓜給商販搬上車，中年女子認為是城管執法人員要強制執法，就給執法人員跪了下去。「我們一直採取的是柔性執法，怎麼可能去趕商販呢。」該負責人說，兩名執法人員見商販跪地後，也雙雙跪地再次進行規勸。「我們的初衷是讓商販離開危險路段，儘量減少事故的發生。」

該負責人表示，商販見城管人員也跪到在地，直接楞了10多秒鐘，此後騎着三輪離開了交通要道。

有周圍的群眾見證了此事，並將城管人員跪地的照片發到了網絡，這才引起了關注。

（封面新聞）