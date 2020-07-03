【中印衝突】印軍異動不斷　解放軍緊急重建西藏當雄廢棄機場

中印軍方高層經多輪會談商討解決雙方持續進行的對峙，但前線局勢依舊緊張。在此之際，中國加強邊境基礎設施建設，並重建已廢棄的西藏當雄機場，引發關注。

綜合媒體7月3日報道，自中印兩軍對峙5月初發生以來，中國在邊境地區的動態備受關注。最新衛星圖顯示，西藏當雄機場正在進行施工重建。當雄機場為西藏第一個機場，有兩條雙跑道，長3,500米左右，因條件惡劣，所以重新選址建設了貢嘎機場之後於1966年廢棄。

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另據此前衛星圖顯示，中國的西藏林芝米林機場開始修建可供軍用飛機使用的滑行道、停機坪和機庫，並且在機場附近開始修建防空導彈陣地。圖片顯示，機場南部修建了大量的建築，用於安置軍隊和裝備。

目前，西藏已建成投入使用的機場有5個，分別是拉薩貢嘎國際機場、阿里昆莎機場、昌都邦達機場、日喀則和平機場和林芝米林機場。規劃建設的機場還包括拉薩林周機場、那曲機場、普蘭機場、定日機場、隆子機場、亞東機場。

圖為西藏拉薩貢嘎國際機場內即將降落的進藏航班。（中新社）

其中，拉薩貢嘎國際機場是西藏機場之首，可供波音747、空中客車A340等大型飛機起降。配套有拉薩至貢嘎機場專用公路。中國空軍的殲-20、運-20、直-20、空警-2000、空警-500、殲-10改進型等全新戰機都曾經部署在這個機場進行高原飛行測試。隨着西藏航空運輸條件的完善，中國空軍的運-20、運-8、運-9運輸機可以在西藏地區實施快速兵力投送之外，還可以緊急調用大量民航客機進行有效補充。

對於中國空軍兵力投送，中共軍委機關報《解放軍報》在6月9日的一篇文章中指出，「空軍空降兵某旅依託社會運力資源，通過民航、鐵路、物流等多種方式，多梯隊、多方向同步裝載轉運，幾千名傘兵、數百台裝備和戰訓物資短時間內就完成了機動轉場」。

自5月初以來，中印邊境局勢持續緊張。6月15日，兩軍在加勒萬河谷爆發了致命衝突，罕見導致重大人員傷亡，使得局勢進一步升温。

目前，印度陸軍在邊境地區已經裝備了2,410輛T-72坦克、2,078輛T-90坦克，以及242輛「阿瓊」坦克。7月3日，印度國防部批准多項武器採購計劃，包括33架戰鬥機、300枚遠程巡航導彈和250枚空對空導彈。

此外，印度總理莫迪（Narendra Modi）印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）和印度陸軍參謀長納拉萬（Manoj Mukund Naravane）7月3日突然現身中印對峙前線拉達克（Ladakh）地區，分析稱，這表明了印度擊退中國的決心。

6月30日，中印兩軍舉行了第三輪軍長級會談。印媒引述政府消息人士稱確認，中印6月30日將近12小時的指揮官級別談判後，「兩軍達成共識，在拉達克東部迅速、分批、有步驟地降級事態享有優先權。」

中國外交部表示，雙方繼續推動落實前兩輪軍長級會談達成的共識，就一線部隊採取有效措施脱離接觸、緩解邊境局勢取得積極進展。

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