【港版國安法】加拿大中止加港引渡協議　中方譴責將保留反制權利

「港版國安法」生效實施後，加拿大表示除了中止加拿大與香港引渡協議外，還將採取進一步措施。對此，外交部強烈譴責。

在7月6日的中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅表示，加方有關涉港錯誤言論以及所宣布的舉措，罔顧香港國安法有助於「一國兩制」行穩致遠的基本事實，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。中方對此表示強烈譴責，並保留作出進一步反應的權利，由此造成的一切後果將完全由加方承擔。

趙立堅強調，「香港事務是中國內政，外國無權橫加干涉。」中方敦促加方立即糾正錯誤，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，以免對中加關係造成進一步的損害。

加拿大總理杜魯多對涉港問題高調發聲。（AP）

「港版國安法」通過後，加拿大宣布中止加港引渡協議。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）聲稱，此舉是對中國實施香港國安法的「回應」，並稱加拿大此後將給予香港同中國內地一樣的待遇，即日起禁止向香港出口警隊防爆等敏感軍事物資；並更新對香港的旅遊警吿。

加拿大外交部長商鵬飛（Franois-Philippe Champagne）同日發表聲明公布相關措施。他指，「港版國安法」沒經過諮詢香港立法、司法機構或民眾下秘密通過，違反國際協定。他認為，事件反映北京無視香港《基本法》和《中英聯合聲明》的「一國兩制」高度自治承諾。

對此，中國駐加拿大使館發言人早前表示，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，不容外部勢力干預。香港國安法旨在維護中國國家主權、安全、發展利益，保障香港長治久安和長期繁榮穩定，確保「一國兩制」行穩致遠，針對的只是極少數嚴重危害國家安全的行為和活動，得到廣大香港居民廣泛擁護和國際社會絕大多數成員的理解與支持。

駐加使館稱，加等個別西方國家出台任何錯誤舉措都絕不會影響香港國安法的實施，其借涉港問題對華施壓完全是逆潮流而動，無異於蚍蜉撼樹、螳臂當車，絕不會得逞。