貴州安順巴士衝出護欄墜湖至少21死　車上4名高考學生1死3傷

今天（7日）中午12點30分左右，在貴州安順，一輛據報載有多名高考學生的巴士，在撞穿道路護欄後，墜入旁邊的虹山湖中。
截至今晚7點30分，共搜救出 37人，其中21人死亡、16人受傷，傷員已全部轉往醫院救治。據悉，37人中有4人是應屆高考學生，其中1人死亡，3人正在接受治療。
公安部、應急管理部相繼發布消息稱，已派工作組趕赴貴州安順，將指導調查處置工作。
救援人員正全力搜救。（微博）
據內媒報道，這輛車牌號為貴G02086D的2路巴士從安順火車站駛向客車東站，在途經虹山湖大壩中段時，該車先放慢車速避開其他車輛後，突然左轉加速衝破石護欄墜入湖中。事發後貴州省已投入消防、應急等救援力量800多人赴現場救援，貴州省公安廳已成立專案組對事故原因展開調查。
截至今晚7點30分，共搜救出 37人，其中21人死亡、16人受傷，傷員已全部轉往醫院救治。據悉，37人中有4人是應屆高考學生，其中1人死亡，3人正在接受治療。
內媒引述乘客高二學生小方回憶巴士墜湖過程，稱座位坐滿還有人站著，未發現司機行為異常， 「突然一下子就下去了」，小方在水湧進車廂時破窗逃出，手臂受傷。
貴州省委書記、省人大常委會主任孫志剛，省委副書記、省長諶貽琴對救援工作作出批示。孫志剛強調，要搶時間迅速救援，千方百計搜救落水人員，搶救傷員，查清車上乘載人數，查明事故原因，有序做好社會穩定工作。
受孫志剛委託，諶貽琴趕往現場一線指揮處置，到醫院看望慰問傷員，並對相關工作進行安排部署。
貴州省長諶貽琴到醫院看望慰問傷員。（截圖）
值的一提的是，據央視《新聞聯播》報道，6日至7日，中共中央政治局常委、國務院總理李克強正在貴州銅仁、貴陽考察扶貧攻堅工作，新聞畫面顯示，貴州省委書記孫志剛、省長諶貽琴陪同考察。
李克強正在貴州銅仁、貴陽考察扶貧攻堅工作，貴州省委書記孫志剛（後左）、省長諶貽琴（後右）陪同考察。（截圖）