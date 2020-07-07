貴州安順巴士衝出護欄墜湖至少21死　車上4名高考學生1死3傷

今天（7日）中午12點30分左右，在貴州安順，一輛據報載有多名高考學生的巴士，在撞穿道路護欄後，墜入旁邊的虹山湖中。

截至今晚7點30分，共搜救出 37人，其中21人死亡、16人受傷，傷員已全部轉往醫院救治。據悉，37人中有4人是應屆高考學生，其中1人死亡，3人正在接受治療。

公安部、應急管理部相繼發布消息稱，已派工作組趕赴貴州安順，將指導調查處置工作。