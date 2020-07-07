貴州安順巴士衝出護欄墮湖至少21死　車上12名高考學生5死

今天（7日）中午12點30分左右，在貴州安順，一輛據報載有多名高考學生的巴士，在撞穿道路護欄後，墮入旁邊的虹山湖中。

截至7日晚10點，共搜救出 37 人，其中受傷 16 人，無生命體徵 20 人，送醫搶救無效死亡1人。墮湖公車已打撈上岸，駕駛員無生命體徵。37人中有學生 12 人，其中 5 人無生命體徵，6人正在接受治療，1人已出院。