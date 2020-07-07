貴州安順巴士衝出護欄墮湖至少21死　車上12名高考學生5死

今天（7日）中午12點30分左右，在貴州安順，一輛據報載有多名高考學生的巴士，在撞穿道路護欄後，墮入旁邊的虹山湖中。
截至7日晚10點，共搜救出 37 人，其中受傷 16 人，無生命體徵 20 人，送醫搶救無效死亡1人。墮湖公車已打撈上岸，駕駛員無生命體徵。37人中有學生 12 人，其中 5 人無生命體徵，6人正在接受治療，1人已出院。
救援人員正全力搜救。（微博）
據內媒報道，這輛車牌號為貴G02086D的2路巴士從安順火車站駛向客車東站，在途經虹山湖大壩中段時，該車先放慢車速避開其他車輛後，突然左轉加速衝破石護欄墮入湖中。事發後貴州省已投入消防、應急等救援力量800多人赴現場救援，貴州省公安廳已成立專案組對事故原因展開調查。
截至7日晚10時，共搜救出 37 人，其中受傷 16 人，無生命體徵 20 人，送醫搶救無效死亡1人。墜湖公車已打撈上岸，駕駛員無生命體徵。37人中有學生 12 人，其中 5 人無生命體徵，6人正在接受治療，1人已出院。
內媒引述乘客高二學生小方回憶巴士墮湖過程，稱座位坐滿還有人站著，未發現司機行為異常， 「突然一下子就下去了」，小方在水湧進車廂時破窗逃出，手臂受傷。
貴州省委書記、省人大常委會主任孫志剛，省委副書記、省長諶貽琴對救援工作作出批示。孫志剛強調，要搶時間迅速救援，千方百計搜救落水人員，搶救傷員，查清車上乘載人數，查明事故原因，有序做好社會穩定工作。
受孫志剛委託，諶貽琴趕往現場一線指揮處置，到醫院看望慰問傷員，並對相關工作進行安排部署。
貴州省長諶貽琴到醫院看望慰問傷員。（截圖）
值的一提的是，據央視《新聞聯播》報道，6日至7日，中共中央政治局常委、國務院總理李克強正在貴州銅仁、貴陽考察扶貧攻堅工作，新聞畫面顯示，貴州省委書記孫志剛、省長諶貽琴陪同考察。
李克強正在貴州銅仁、貴陽考察扶貧攻堅工作，貴州省委書記孫志剛（後左）、省長諶貽琴（後右）陪同考察。（截圖）