新冠肺炎｜美推新規限制留學生簽證　中方：將全力保護留學生權益

美國入境和海關執法局（ICE）7月6日發聲明表示，申請2020年秋季班的留學生，若學校僅開設網上課程，將無法獲得簽證，已在美國境內的留學生，若學校秋季班僅開設網上課程，則必須離境。 對此，中國外交部發言人趙立堅7日表示，中方正密切關注美方政策有關動向，將全力保護中國在美留學生的合法權益。

美國入境和海關執法局（ICE）7月6日表示，申請2020年秋季班的留學生，若學校僅開設網上課程，將無法獲得簽證，已在美國境內的留學生，若學校秋季班僅開設網上課程，則必須離境。（資料圖片）

美國入境和海關執法局又表示，僅上網上課程卻留在美國的學生，可能會面臨一些後果，包括「啟動遣返程序」。聲明建議這些學生應轉入接受面授教學的學校，以「保持合法身份」。聲明還提到，如果有學校能夠將面授課程和網上課程相結合，那麼留學生可以參加一些網上授課，並留在美國。不過，學校必須提供證明，即學生在本學期並不是全部進行網上課程。

美聯社指，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）近期在美國年輕人間傳播的情況引發愈來愈多人憂慮，而入境和海關執法局發布的這套準則將增加大學重開的壓力。

值得一提的是，針對中國留學生，美國政府曾發布公吿稱，由6月1日起禁止「與中國軍方有關」、持F簽（學生簽證）和J簽（訪問學者簽證）的中國留學生和學者入境美國，但並不包括大學本科生，預料至少3,000人受影響。美國國務卿蓬佩奧亦發聲明支持這一禁令，並聲稱此舉對於維護國家利益十分有必要。

對此，中國外交部曾連續三日予以回應。5月29日，趙立堅指出，美國曾表示，中國留學生對美國教育事業非常重要，美方將保護好在美中國公民，包括中國留學生。他反問道，「言猶在耳，美方是不是打算食言而肥？人們不禁要問，是不是美國曆史上臭名昭著的麥卡錫主義正在回潮？」

6月1日，趙立堅再批美方有關做法是赤裸裸的政治迫害和種族歧視，並敦促美方立即停止利用各種藉口，對在美中國留學和研究人員的無端限制和打壓，立即撤銷這一錯誤決定，尊重和保障中國在美留學人員的合法權益。

針對美國國務卿蓬佩奧的聲明，趙立堅6月2日批評「這是開歷史倒車，只會損人害己」。他同時指，和其他問題一樣，蓬佩奧慣於編造謊言為自已的錯誤行為找藉口。