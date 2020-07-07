【鼠疫】內蒙古共發現3個疫點　15名密切接觸者被居家隔離

內蒙古巴彥淖爾市烏拉特中旗溫更鎮日前有一名牧民確診腺鼠疫，當地隨後就發布鼠疫防控Ⅲ級預警。 內蒙古衛健委在周二（7日）表示，現時共發現有3個鼠疫疫點，另與確診病例有關的15名密切接觸者，事後已被居家醫學隔離觀察。

衛健委副主任伏瑞峰指，巴彥淖爾市衛健委在7月5日凌晨，通報烏拉特中旗收治的一名患者，被判定為腺鼠疫疑似病例，典型症狀為發熱、右側大腿腹股溝可觸及腫大淋巴結且有壓痛。當天下午，經內蒙古綜合疾控中心實驗室覆核，並結合臨床症狀和流行病學史，該名患者被確診是腺鼠疫。

烏拉特中旗早前有一名牧民確診腺鼠疫，事後15名密切接觸者被安排居家醫學隔離觀察。（新華網）

伏瑞峰稱，內蒙古衛健委接報後立即派出醫療專家、疾控專家趕赴烏拉特中旗，指導當地全力展開患者救治和疫情防控工作。截至7月6日，患者的體溫、脈搏、血壓、呼吸、心率均正常，飲食、精神、睡眠較前好轉，各項生命體征平穩。另一方面，內蒙古衛健委目前已在3個疫點檢出有鼠疫杆菌，其中1個疫點就是患者所在地烏拉特中旗溫更鎮，當地在6月18日發現4只死鼠，後判定為疫鼠。

伏瑞峰又提到，根據目前的流行病學資料，患者日常生活以草場放牧為主，一直在疫點附近生產生活。患者自述發病前10天未接觸鼠疫患者或發熱患者，未剝食過野生動物，未接觸過死動物和死鼠。截至目前，疫區處理面積達3.6平方公裡，密切接觸者均未出現異常症狀。

據了解，鼠疫由鼠疫杆菌引起的自然疫源性疾病，傳染性強，人群普遍易感，是危害人類最嚴重的烈性傳染病之一，屬國際檢疫傳染病，亦是中國法定甲類傳染病之首。

（綜合報道）