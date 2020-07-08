【連續三天】美軍機再抵近中國沿岸偵察　距廣東海岸線不足百公里

美軍軍機EP-3E電子偵察機被發現周三（8日）再次抵近中國沿岸偵察，一度飛至距離廣東省海岸線約95.7公里。

美軍軍機一度抵近至距離廣東沿岸約51.68海里，即約95.7公里。（Twitter）

綜合傳媒報道，美軍軍機飛經巴士海峽，由南往北靠近台海中線後，再折往西南飛行，同時抵近廣東沿岸進行偵察。報道更稱，美軍軍機的距離較周二（7日）的約111公里更近，只有約95.7公里。

另據北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」在社交平台上發布的消息指出，美軍已是連續三天派出軍機抵近中國進行偵察。周一（6日）時是一架RC-135偵察機，周二時則是EP-3E電子偵察機。

值得一提是，中國國防部發言人吳謙大校在周一的例行記者會上，曾經對美軍的行為作出回應。吳謙稱，當前在地區國家的共同努力下，東海、南海的局勢總體是穩定，充分說明域內國家有智慧、有能力、有辦法通過直接談判協商，妥處分歧，共護和平。反觀作為域外國家的美國，打著所謂「航行自由」的幌子，派軍用艦機來東海、南海挑釁，對中國實施高頻度抵近偵察，舉行針對性極強的軍事演習，嚴重危害地區國家的主權與安全利益，嚴重破壞本地區的和平穩定。

（綜合報道）