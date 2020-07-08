華為全球員工總數逼近20萬人　男女員工4比1　近半數是研發人員

華為日前發布《2019年可持續發展報告》，當中披露，截至2019年底，其全球員工總數達到19.4萬人，較2018年底的18.8萬人有所增長，也創下史上新高。 其中，研發員工約9.6萬人，佔比49%，男女員工比例則維持5年來的4比1水平。

報告顯示2019年華為全球員工中，有7成年齡為30至50歲。（報告截圖）

報告稱，華為員工來自157個國家和地區，僅在中國就有來自43個民族的員工。同時，華為一直在推動海外員工本地化進程，去年其在海外聘用員工總數超過3.7萬人，海外員工平均本地化率約67%。

報告還稱，華為在海外其堅持優先聘用本地員工，無論員工性別、種族、民族或宗教信仰等，都擁有同樣的工作、學習和發展機會。去年，其全球員工保障投入超過139億元。

強調華為是100%民營企業

報告又指，華為是100%由員工持有的民營企業，其透過工會實行員工持股計劃，參與人數為104,572人，參與人僅為該公司員工，沒有任何政府部門、機構持有華為股權。

任正非對華為招募「天才少年」的計劃非常有信心。（資料圖片）

華為董事長梁華在報告中表示，過去1年，華為面臨嚴峻外部環境，全體員工迎難而上，努力補「洞」，克服重重困難與挑戰，保障業務連續性，保障對客戶的供貨、交付與服務。

值得一提是，去年6月20日，華為總裁辦郵件裏提出，要從全世界招進20至30名天才少年，2020年計劃再從世界範圍招進200至300名。當年7月，該公司宣布給予8位2019屆頂尖學生最高達200萬人民幣（約合221萬港元）年薪。華為總裁任正非當月表示，這些天才少年就像泥鰍一樣，「鑽活我們的組織，激活我們的隊伍」。他相信未來3至5年華為會煥然一新，全部「換槍換炮」，「一定要打贏這場戰爭」。

（觀察者網）