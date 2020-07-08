美實施簽證限制　中方反制：對涉藏表現惡劣美方人員限制簽證

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月7日宣布向多名中國官員實施簽證限制，指北京方面一直限制美國外交人員、記者及遊客前往西藏。 中國外交部表示，對美方有關舉措表示堅決的反對，並決定對涉藏表現惡劣美方人員作出簽證限制。

外交部發言人趙立堅在8日舉行的外交部例行記者會上表示，針對美方的錯誤行徑，中方決定對在涉藏問題上表現惡劣的美方人員實施簽證限制。中方敦促美方立即停止借涉藏問題干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠，以免對中美關係和兩國交流與合作造成進一步的損害。

趙立堅稱，關於美方所謂的對等進入西藏法，中方已多次表明嚴正立場。西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。

中國外交部發言人趙立堅表示，對美方有關舉措表示堅決的反對，並決定對涉藏表現惡劣美方人員作出簽證限制。（資料圖片）

早前報道，蓬佩奧在聲明中表示，鑒於中國在西藏的侵犯人權情況，以及北京方面無法阻止位於當地的亞洲主要河川源頭周遭環境惡化情況，因此容許美國前往西藏對區內穩定日漸重要。

他宣布，華府會向實質參與制定或推動外國人進出西藏相關政策的中國政府及中共官員，實施簽證限制措施，但他沒透露制裁名單。同時強調美國繼續支持西藏有意義的自治和當地的基本人權。