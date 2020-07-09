美日澳防長討論香港和南海議題　趙立堅：中國內政外國無權干涉

近日，美國、日本、澳洲三國國防部長舉行視頻會議，重申反對中方在東海、南海所採取的破壞地區局勢的行為，強調維護地區航行與飛越自由的重要性。美日澳三方還對「港版國安法」的實施表達了關切。

在7月9日的中國外交部例行記者會上，對於上述問題，中國外交部發言人趙立堅回應稱，當前，在地區國家的共同努力下，東海、南海局勢保持總體穩定並向好發展。

接着，他表示，在此形勢下，個別域外國家從一己私利出發，頻繁炒作東海、南海有關問題，甚至派遣大規模先進軍艦、飛機進入相關海域，推動軍事化，威脅地區和平穩定。中方對此堅決反對，敦促有關國家認清地區發展的主流和大勢，尊重地區國家維護有關海域和平穩定的努力。

關於三國防長會對「港版國安法」的關切，趙立堅強調，中方已多次就「港版國安法」闡明嚴正立場。這一問題純屬中國內政，任何外國無權干涉。

駐港維護國家安全公署以位於銅鑼灣的維景酒店作為臨時辦公大樓，8日早上舉行開幕儀式。（政府新聞處）

當地時間7月7日，日本防衛大臣河野太郎、美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）、澳洲國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）舉行視頻會議並發表聯合聲明。

他們一致對中共強推的「港版國安法」表示「深切關注」，認為這會限制香港的人權和自由。這是三個國家國防部長之間的第九次會議。

談到南海問題時，三國防長表達了對中共用武力或脅迫來改變現狀的「強烈反對」，並重申維護航行自由和飛越自由的重要性。並強調必須按照國際法，特別是《聯合國海洋法公約》來和平解決爭端，並呼籲該區域所有國家採取有意義的步驟來緩解緊張局勢、建立信任。

在東海問題上，該聲明指出目前存在「改變現狀的威脅性行動」，三國將對此展開緊密合作。此外，三國防長還首次表示，中國武裝漁民等「海上民兵」的「危險性」。

此前，中國國防部新聞發言人吳謙在6月24日的國防部例行記者會上曾表示，目前，東海、南海的局勢總體是穩定的。這充分說明域內國家有智慧、有能力、有辦法通過直接談判協商，妥處分歧，共護和平。

他還指出，反觀作為域外國家的美國，打着所謂「航行自由」的幌子，派軍用艦機來東海、南海挑釁，對中方實施高頻度抵近偵察，舉行鍼對性極強的軍事演習，嚴重危害地區國家的主權與安全利益，嚴重破壞本地區的和平穩定。