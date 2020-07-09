國安法｜澳洲簽證優待港人　外交部批干涉內政：中國不吃這一套

「港版國安法」引來不少爭議，西方多國先後表態反對。繼英國為英國國民（海外）護照（BNO）持有人提供入籍途徑後，澳洲亦在當地時間周四（9日）宣布修改對香港人的簽證制度，提供移民計劃。 中國外交部發言人趙立堅在同日的例行記者會上表明「中國不吃這一套」，批評澳洲的做法嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。中國對此表示強烈譴責，保留進一步作出反應的權利，並強調由此造成的一切後果將完全由澳洲承擔。

趙立堅重申，香港國安立法是確保「一國兩制」行穩致遠的重要舉措。法律實施後，香港的法律體系將更加完備，社會秩序將更加穩定，營商環境將更加良好，有利於香港繁榮穩定，「我要強調，任何對華施壓的圖謀都絕不會得逞，中方敦促澳方立即改弦更張，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，以免對中澳關係造成進一步的損害。」

另一方面，中國駐澳洲大使館亦有發表發言人表態新聞稿，除了批評澳洲嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政外，亦稱澳洲是虛偽及雙重標準，「成天把反對『外國干涉』掛在嘴邊，卻在涉港問題上說三道四」。新聞稿強調中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，反對外部勢力干預香港事務的決心堅定不移，敦促澳洲停止借任何名義、以任何方式干涉香港事務和中國內政，否則必將搬起石頭砸自己的腳。

（綜合報道）