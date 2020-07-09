推動中美關係重回正軌　王毅提三點建議

中國國務委員兼外長王毅7月9日向中美智庫媒體視頻論壇發表致辭，談及中美關係，具體細節引發外界對兩國關係走向的關注。 王毅指出，當前中美關係面臨建交以來最嚴峻危機，兩國關係如何撥亂反正重回正軌，他提出三點建議：激活和開放所有對話渠道；梳理和商定交往的清單；聚焦和展開抗疫合作。

2020年7月9日，國務委員兼外長王毅向中美智庫媒體視頻論壇發表致辭。（外交部網站）

王毅在致詞中稱，有人說，中美關係已回不到過去，但這並不意味着可以無視歷史另起爐灶，更不意味着可以不顧實際強行脱鈎。而是應當繼往開來，與時俱進。

對於中國的崛起，王毅強調，中國不會也不可能變成另一個美國。正確的態度是，彼此相互尊重、相互欣賞、相互借鑑、相互成就。

他還說，任何勢力都沒有資格去否定其他國家選擇的道路，任何國家也都不會按照別人的好惡來改造自己的制度。歸根到底，制度和道路是對還是錯，應該由本國人民來決定。

在過去的一段時間內，中美在新冠肺炎（COVID-19）疫情、「港版國安法」制定以及台灣問題等多個熱點上爆發激烈摩擦。美國總統特朗普（Donald Trump）甚至公開威脅報復中國，與中國完全脱鈎。

中美兩國在各領域中的摩擦不斷湧現。（Reuters）

中美雙方在各個領域相互制裁也不斷升級。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月7日宣布向多名中國官員實施簽證限制，他指北京方面一直限制美國外交人員、記者及遊客前往西藏。對此，在7月8日的中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅宣布，中方決定將對涉藏美方人員實施簽證限制。

美國6月22日宣布將包括中央電視台、中國新聞社、《人民日報》與《環球時報》在內的4家中國媒體列為「外國使團」，進一步限制它們在美國的運作，使得受限駐美的中國媒體增至9家。作為對美方上述行動的反制，趙立堅在7月1日的中國外交部例行記者會上宣布，要求美國聯合通訊社（AP）、美國國際合眾社（UPI）、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）、美國全國公共廣播電台（NPR），自當日起7日內向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產信息等書面材料。