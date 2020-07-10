千人計劃學者鄭頌國遭美司法部起訴　被指用美資金幫助中國科研

美國聯邦司法部7月9日宣布，俄亥俄州立大學一名華裔教授鄭頌國被控非法利用美國的研究資金幫助中國從事科研，當日出庭受審，法官拒絕保釋。

美國聯邦司法部9日表示，今年57歲的俄亥俄州立大學風濕病學教授和研究學者鄭頌國（Song Guo Zheng，音譯）是中國政府「千人計劃」成員。

司法部稱，他有意隱瞞與中國一所大學的合作關係，隱瞞從中國政府那裏拿到的研究經費，「在一項複雜的陰謀中」利用美國國家衛生院（NIH）大約410萬美元的研究經費幫助中國從事風濕病和免疫學領域的研究。

美司法部指，鄭頌國2013年參加了中國政府的「千人計劃」，以後就利用在美國的研究去為中國服務。鄭被控沒有向美方的僱主和國家衛生院報吿自己存在的利益衝突和他對外國的承諾。

美司法部表示，鄭頌國今年5月22日搭乘一架包機飛抵阿拉斯加的安卡雷奇（Anchorage），準備搭乘另一架包機飛回中國，但他在機場被捕。

美司法部說，鄭頌國5月23日被控一項涉及聯邦研究經費的欺詐罪和一項虛假陳述罪，前者最高可被判處十年監禁，後者最高可被判處五年監禁。鄭頌國9日在聯邦法院過堂，法官認為鄭存在潛逃的風險，拒絕鄭交保釋放的要求。鄭在押期間，此案的調查繼續進行。

美聯邦調查局反情報局助理主任科勒（Alan E. Kohler）表示，「此案再次凸顯中國『千人計劃』的一名成員被控利用美國納税人的資金來為中國政府服務」。

據悉，鄭頌國原籍安徽池州，曾經畢業和工作於安徽醫科大學和上海醫學大學。鄭頌國因在發現誘導性調節T細胞中的成就，曾獲得美國國家風濕病協會、美國關節炎基金會和美國國立關節炎研究基金會等多項基金的金融支持。他獲得2007年度美國南加地區最傑出的免疫學家獎稱號-克林恩伯格獎(James R Klinenberg Award)。同時，他也是2007年度中國國家傑出青年基金海外科學家項目獲得者。