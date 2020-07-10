哈薩克疑現「不明肺炎」惹中國網民熱議　再提當地美國生物實驗室

中國駐哈薩克大使館日前發文提醒在當地的中國公民注意防範「不明肺炎」，稱其致死率遠高於新冠肺炎，今年上半年共導致1772人死亡，其中6月導致628人死亡，包括中國公民。 哈薩克衞生部在周五（10日）否認有關「不明肺炎」的報道，指是假新聞。

哈薩克政府已表明「不明肺炎」的說法是「假新聞」。（網上圖片）

對於哈薩克衛生部的回應，中國外交部發言人趙立堅在同日的例行記者會上，就稱中國也希望了解更多的資訊，同時強調中國希望繼續與哈薩克一起攜手抗擊疫情，維護兩國公共衛生安全。

在中國大使館發出提醒後，哈薩克的情況也引發中國輿論高度關注，就連官媒《環球時報》總編輯胡錫進亦有表態。胡錫進稱，鑑於「不明肺炎」的致死率極高，中國的防範措施一定要比阻止新型冠狀病毒肺炎疫情從境外輸入要更嚴厲，又稱「相信哈薩克完全能夠理解中國採取各種措施防範不明肺炎的傳入。」

而有部分中國網民的焦點，就落在哈薩克的美國生物實驗室。事實上，哈薩克媒體曾於5月28日的一篇報道中提到，哈薩克的美國生物實驗室進行「不透明的研究」，經費來自五角大樓，又稱俄羅斯對實驗室的「真實目的」感到擔憂。報道並引述專家分析稱，該實驗室的活動是由五角大樓的生物學家實際負責所有工作，哈薩克的人員僅是「服務」而非「領導」。

（綜合報道）