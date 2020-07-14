【新冠肺炎】法國按「對等原則」削減中國航班　中使館：深表遺憾

法新社日前引述法國駐華大使館消息稱，由於法國航空往返中國的航班每周只有一班，而中國的航空公司每周卻三次往返中法之間。法國出於對等原則，將中國飛法國的航班也限制為每周一班。 對此，中國駐法國使館發言人周二（14日）回應稱，法方單方面削減相關航班，對中國航空公司和兩國民眾造成損害，對法方這一決定深表遺憾。發言人還指，在上海方面已同意接收法航第二個來滬航班並等待中國政府完成批准程序時，法方卻做出強制削減中方航班的決定，令人費解。

中國駐法國使館發言人表示，2月9日起，法航以「員工行使撤退權」為由停飛中國航線，中方對此表示理解。此後，中方大力支持法方建立「空中橋樑」，從中國採購、運送緊急醫療物資，為此特批了數百架次法國貨運包機飛行許可。（資料圖片/新華社）

中國駐法國使館發言人表示，為防範疫情輸入，中國民航局於3月26日針對正常執飛的來華航班出台「五個一」政策，即一家航空公司在一個國家只能保留一條航線，並且一周最多僅有一個航班。該政策對中外航空公司一視同仁。

發言人指，法方5月30日提出法航恢復赴華航班請求。按照「五個一」政策規定，由於法航已停飛，法國在華並沒有正常執飛航線，法航復航需另行審批。但考慮到中法友好，中方給予法方特殊照顧，允許法航參照「五個一」政策復飛。

發言人稱，法方根據所謂的「對等原則」，單方面堅持法航一家每周執飛三個航班且目的地均是上海。而上海由於接待外航數量多，面臨巨大防疫壓力，客觀上存在難以克服的困難。考慮到兩國友好大局及雙方人員往來的切實需求，中方不僅破例同意法航一家每周執飛三班赴華航班，其中一個航班飛上海，而且一再想辦法，為法航第二、三班航線推薦其他着陸城市。法航的中方合作夥伴甚至讓出其執飛的上海航線，並主動提出願為法航執飛中國其他城市提供地面服務。在上海方面已同意接收法航第二個來滬航班並等待中國政府完成批准程序時，法方卻做出強制削減中方航班的決定，令人費解。

中國民航局於3月26日針對正常執飛的來華航班出台「五個一」政策，即一家航空公司在一個國家只能保留一條航線，並且一周最多僅有一個航班。（資料圖片/新華社）

發言人強調，中國航空公司執飛法國時始終遵守法方防疫規定，法航復飛中國也應該遵守中方防疫規定，這才是法方所稱「對等原則」的應有之義。由於兩國對飛航空公司數量本就不對等，雙方執飛航班總數不可能完全對等。「更何況在法航停飛中國期間，中國的航空公司冒巨大的疫情風險和虧本壓力堅持飛行，為保持中法兩國空中聯繫通道付出了巨大犧牲。對於法方單方面削減中方航班的做法，中方被迫接受。我們對由此給兩國乘客造成的影響和損害感到遺憾和痛心。」

發言人還稱，希望法方從兩國關係大局出發，重新審視有關決定，回到對話協商的道路上，與中方相向而行，妥善解決兩國航班有關事宜。此外，中國駐法國使館將採取措施，為有需要的人員提供必要協助。

因新冠疫情停運近3個月後，法國巴黎奧利機場於6月26日重新開放。（新華社）

中國駐法國使館同日還發布通知稱，根據有關方面消息，原計劃於當地時間7月15日由巴黎飛往北京的國航CA934航班，因未獲法國民航局批准，現已取消。使館提醒，因後續中法航班仍存在很大不確定性，請有關乘客出發前務必及時向承運航空公司確認航班是否正常，切勿貿然啟程來法。

（綜合報道）