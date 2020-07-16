【中美角力】美國擬禁中共黨員及家屬赴美　外交部：非常讓人可悲

美媒《紐約時報》報道指，美國總統特朗普正考慮全面禁止中共黨員及其家屬赴美，擬議中的總統公告還可能授權政府，撤銷在美中共黨員及其家屬的簽證。 中國外交部發言人華春瑩在周四（16日）的例行記者會上回應稱，無從核實上述報道，但坦言如果屬實「這是非常讓人可悲」，「美國作為世界上最強大的國家，它還剩下甚麼？它還想給世界留下甚麼樣的印象？」

華春瑩並強調，中國希望美國不要再做此種有違及不尊重國際關係基本準則，也無助於維護其自身大國形象、信譽、地位的事。

《紐約時報》稱，禁令旨在限制解放軍和中國國企高層前往美國。（資料圖片）

據《紐約時報》引述的4名知情人士透露，上述禁令部分措辭，旨在限制解放軍和中國國企高層前往美國。報道有提到，雖然細節有待確定，不過特朗普最終有機會會否決。但報道認為，倘若實施，此舉將成為中美兩國自2018年爆發貿易戰以來，美國對中國最具挑釁性的行動，將進一步毒化美中關係，同時也一定會引發中國的反制措施。

值得一提是，對於上述禁令，官方傳媒《環球時報》總編胡錫進有發文表態，直指「這是迄今為止華盛頓最為瘋狂的對華政策設想，它被放風拿到媒體上來，都是邪惡的。」

（綜合報道）