新浪微博將重點整治「無底線」追星等行為　「職業黑粉」會被處置

新浪微博在周六（18日）發布社區公告，宣布將重點整治誘導未成年人「無底線」追星、「飯圈互撕」等行為。 此外，新浪微博更指近期將會對「宣揚仇恨」作出清晰界定，並納入社區規則當中，展開常態治理。

公告指，為給廣大未成年人營造健康的暑期上網環境，新浪微博積極響應國家網信辦關於展開2020「清朗」未成年人暑期網絡環境專項整治的通知要求，將會重點整治誘導未成年人「無底線」追星、「飯圈互撕」等價值導向不良的資訊及行為。

新浪微博指將會重點整治誘導未成年人「無底線」追星、「飯圈互撕」等價值導向不良的資訊及行為。（中新社）

新浪微博表示，主要工作內容包括涉及明星話題中的互撕謾罵、人身攻擊，同時對刷榜單、蹭熱搜的行為進行處置和公示，並會梳理公示防止「刷量控評」的規則和措施。此外，新浪微博會處置公示「飯圈」中的「職業黑粉」、惡意營銷等違法違規賬號，又會繼續與主要明星經紀公司展開談話，明確經紀公司的相關責任，加強合作共同治理。

新浪微博強調，未成年人健康成長是社會的共同心願，引導未成年人樹立正確的價值觀，也是全社會的共同責任，「希望廣大用戶都能貢獻一份力量，和微博一起給未成年人營造一個健康向上的微博環境」。

（綜合報道）