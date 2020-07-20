【中美角力】美軍雙航母南海演習　解放軍演練精確打擊水面艦艇

南海近期再因中美較量而成為輿論關注的焦點。在美軍雙航母巡航南海的同時，解放軍則在練習「精確打擊水面艦艇」，這種暗中較勁引發南海周邊國家擔憂。

7月19日，中國軍方媒體「中國軍視網」披露消息，中國人民解放軍空軍航空兵部隊開展一場跨晝夜高強度飛行訓練。播出的畫面顯示，解放軍空軍派出數架空警-500空中預警機，在任務空域，指揮引導殲擊機、轟炸機等對水面艦艇進行精確打擊。

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另外中國官方媒體「CNR國防時空」消息，7月15日至16日，中國人民解放軍南部戰區海軍航空兵部隊開展殲擊轟炸機進行海（地）靶實彈攻擊訓練。

而兩次實戰化演習的背景則是：美軍「尼米茲」號和「列根」號航母於7月4日進入南海並舉行演習，7月17日，兩艘航母再次在南海進行演習。期間的7月13日，美國官方發佈南海聲明，宣布不承認中國在該海域的所有權，包括領土、領海主權，以及海洋資源權利的主張。

對此，視南海為本國核心利益的中國反應激烈，在外交場合反對美國的行為，並以「破釜沉舟」的姿態強調「如果美國想興風作浪，那就讓暴風雨來得更猛烈些好了」。

同期，解放軍亦做出相應舉動。7月14日，中國人民解放軍火箭軍東風-26反艦彈道導彈夜間訓練畫面公布；7月17日，至少8架戰機——4架殲-11系列戰機和4架殲轟-7A戰鬥轟炸機出現在中國控制的西沙群島永興島機場上。

對於中美在南海隔空「較量」，南海周邊國家並不希望發生事端，仍呼籲尋求和平解決南海問題。其中，馬來西亞發聲指，有關南海問題需要遵循國際法以和平方式解決。