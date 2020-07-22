中國駐美侯斯頓總領館有人燒文件　胡錫進稱美國要求72小時內關閉

據美媒報道，中國駐美國德州侯斯頓總領館當地時間21日（周二）晚間有人焚燒大量文件，消防人員到場戒備。報道指該總領館人員需在當地時間24日（周五）撤離該建築。 官媒《環球時報》總編輯胡錫進22日（周三）於微博表示，美國政府要求中國72小時內關閉駐侯斯頓總領館。 對於美方要求中方關閉駐侯斯頓總領館，中國外交部對此予以強烈譴責。

中國駐侯斯頓總領館有人焚燒大量文件（點圖放大）：

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綜合侯斯頓電視媒體KPRC 2、FOX 26 Houston、《侯斯頓紀事報》及美國廣播公司地方電視台ABC13等報道指，該總領館位於蒙特羅斯大道（Montrose Boulevard），侯斯頓警方表示，他們約在21日晚上8時過後不久，接獲通知有人在燒文件。有目擊者表示，「可以聞到有紙在燃燒的味道」。

從一名住在總領館旁的民眾所拍攝的影片顯示，總領館內有幾個垃圾桶冒出著火焰，還可看見有人朝桶內扔東西。

影片顯示總領館內有幾個垃圾桶冒出著火焰：

This video shared with us by a viewer who lives next to the Consulate General of China in #Houston shows fire and activity in the courtyard of the building.

DETAILS SO FAR: https://t.co/2cOeKoap96 pic.twitter.com/0myxe6HIlC — KPRC2Tulsi (@KPRC2Tulsi) July 22, 2020

幾十名消防隊員趕到現場，但是沒有進入總領館。侯斯頓消防局方面表示，中國總領館人員是在庭院內的桶子裡焚燒文件，但消防人員抵達現場時，總領館人員並未允許他們進入。由於領事館被視為中國領土，消防車輛及人員在門外密切關注。

有消息人士指，總領館人員接獲通知，須在24日（周五）下午4時前全數撤離。

FOX 26 Houston報道更指，警方透露由於該總領館人員需撤離，因此要焚燒機密文件。

胡錫進：美國要求72小時內關閉總領館

官媒《環球時報》總編輯胡錫進22日（周三）於微博表示，美國政府悍然要求中國72小時內關閉駐侯斯頓總領館，這是一個「瘋狂的行動」。侯斯頓總領館是中國在美國開的第一個總領館，美方不僅要求關閉它，而且只給出中方3天的撤離時間，這完全是喪心病狂的表現。看來華盛頓已經毫無底線，這屆美國政府真是什麼都能幹得出來。

中國外交部22日回應稱，美方突然要求中方關閉駐侯斯頓總領館，這是美方單方面對中方發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中美領事條約有關規定，蓄意破壞中美關係，十分蠻橫無理。中方予以強烈譴責。中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定。否則，中方必將作出正當和必要反應。

外界有分析稱，美方早前未能就美方外交人員返華事宜與中方達成共識，這次舉動或為報復行動。新冠疫情在武漢爆發後，美國1月底陸續從當地及其他城市撤出約1300名外交人員及家屬，至今大部分未重返駐地。早前美國兩架原定於7月8日、10日分別搭載外交人員返回上海和天津的包機被取消，原因是雙方圍繞中國對美國外交官及其家屬的檢測和隔離程序未能達成一致。

中方不接受美方外交官直接返回各駐地使領館，要求美方人員接受檢測和隔離，但美方認為外交官可享領事特權，可獲豁免管轄，而且擔心中國政府會獲取他們的DNA樣本。美方這次行動或是根據對等原則而要求中方關閉駐侯斯頓總領館。

（綜合報道）