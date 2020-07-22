中紀委披露三亞原副市長藍文全受賄細節：送錢的人要在包廂外排隊

海南三亞市原副市長藍文全2019年羅馬，今年3月以受賄罪被判處有期徒刑11年並被罰金180萬人民幣。 中紀委7月22日發文披露了其犯案細節，指他不放過任何利用職務便利謀取私利的機會，「收完紅包甚至都記不清到底是誰送的」。他還固定在三亞一間茶藝館接待行賄者，行賄者甚至要在這裡排隊送錢。

2009年，藍文全被提拔至三亞市綜合行政執法局擔任黨組書記、局長，首次擔任重要領域一把手。2012年下半年，藍文全調任三亞市園林環衛管理局黨組書記、局長；2016年底，又被提拔為三亞市政府黨組成員、副市長；2019年3月後任三亞市人大常委會黨組成員，副主任候選人。

海南三亞市原副市長藍文全。（網絡圖片）

審查調查人員稱，「他（藍文全）不放過任何利用職務便利謀取私利的機會，可以說是調動到哪裏就貪腐到哪裏。」據稱，他在擔任市園林環衛管理局一把手時，綠化工程、保潔項目等就是他手中的「籌碼」；在其擔任副市長期間，國土、園林等分管領域成了其「私人領地」。

藍文全供認，他涉案資金很大部分是利用手中權力為企業或他人提供幫助後獲取的。藍文全說，他愛打麻將，一些有求於他的不法商人便投其所好，專門挑選了一處隱蔽場所供其打麻將，陪打者則是一些有求於他的商人老闆。麻將桌上，他總是贏多輸少。

藍文全與人吃吃喝喝從不避諱，對他人送來的名煙名酒、名錶名包、定製西服等照單全收，逢年過節收受紅包禮金更成了家常便飯。「收完紅包甚至都記不清到底是誰送的。」審查調查人員告訴記者，經查，藍文全說不清來源的紅包禮金就有400餘萬元。

海南三亞市原副市長藍文全被判處有期徒刑11年。（中紀委網站）

當地某公司的老闆披露，該公司曾多次向綜合行政執法局申請拆除公司項目用地上的違建，這本是執法局的正常工作，但藍文全總是以工作忙推託，有時還會明確表示「下面的兄弟都很辛苦」，「其實我何嘗不知道，他這麼說不過是想要好處費罷了。」

不久之後，該老闆給藍文全送了120萬元「辛苦費」，但由於藍文全工作調動，不再擔任綜合行政執法局局長，最終未能組織拆遷，不過那120萬元「辛苦費」卻並未返還給該老闆。

藍文全收錢還有相對固定的地點——一間茶藝館。「想給藍文全送錢得排隊，進到包廂里寒暄幾句后，說清楚請託的事項，把錢交到藍文全手裡，就要馬上知趣地從包廂退出，因為門外還有排隊的人。」一名涉案老闆說。