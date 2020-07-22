關閉總領館以報復中國限制美國外交官返華？　胡錫進：虛假消息

中國外交部在周三（22日）下午證實，美國在當地時間周二（21日）突然要求關閉中國駐侯斯頓總領事館，批評是「政治挑釁」，予以強烈譴責，並敦促美國立即撤銷有關錯誤決定，否則中國必有回應。 及後官媒《環球時報》總編輯胡錫進發文指，對於傳言稱是大量美國外交官返回中國時被拒絕，上述舉動是美國採取的報復措施，「這完全是虛假消息，是有人在帶節奏，給美方的瘋狂行為找理由，把罪過推到中方頭上」。胡錫進更稱，散布此種假消息的人，「真是昧了中國人應有的良心」。

中國駐侯斯頓總領事館被發現有人焚燒大量文件（點圖放大）：

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胡錫進引述權威消息人士指，中國並沒有阻止美國外交官正常返回中國，對美國外交官如何回到駐華使領館工作，中美雙方都有協議，並且在順利執行。美國駐華各使領館都處於美國根據疫情形勢希望保持的狀態，包括美國駐武漢總領事館，中國亦未對其運轉設置任何障礙。

胡錫進指，美國關閉中國駐侯斯頓總領事館，根本沒有拿得上台面的正當理由，美國國務院所謂的為保護美國的知識產權和美國人的個人私隱，「這種驢唇不對馬嘴的說法唯一表現的就是華盛頓的無恥」。

對於傳言稱是大量美國外交官返回中國時被拒絕，上述舉動是美國採取的報復措施，胡錫進稱「這完全是虛假消息。（資料圖片）

胡錫進最後稱，中國外交部發言人汪文斌已在譴責美國做法的同時，表明如果美國不撤銷決定，中方必將採取措施堅決應對，「老胡相信無論中國政府將如何回應，這個國家的人民都將給予堅決支持」。

（綜合報道）