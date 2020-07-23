BNO擴權｜駐英使館：英方嚴重違背承諾　中方將做出有力回應

英國周三（22日）正式公布英國國民（海外）護照（BNO）的「5+1」升級方案詳情，即是持BNO港人自2021年1月起，可申請新簽證赴英居留最長5年，在5年後可以申請定居，繼而在定居滿1年後申請成為英國公民。 中國駐英國大使館今日（23日）在官網表示，英方做法嚴重違背自身承諾，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並將做出有力回應。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）7月1日現身國會，並正式公布向BNO持有人提供申請成為英國公民的途徑（UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS）

中國駐英使館發言人稱，中英曾就英國國民（海外）護照問題互換備忘錄，英方在備忘錄中明確承諾不給予持有BNO護照的香港中國公民在英居留權。英方不顧中方強烈反對和一再交涉，為有關人員在英居留和入籍提供路徑，嚴重違背自身承諾，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

發言人表示，香港已回歸中國，是中國一個特別行政區。香港事務純屬中國內政，絕不容任何外國以任何方式干涉。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，全面準確貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，實施香港國安法的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。

發言人指出，中方敦促英方認清香港已回歸中國的現實，客觀正確看待香港國安法，立即糾正自身錯誤，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，否則必然搬起石頭砸自己的腳。