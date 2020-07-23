美再派兩架軍機到中國近海偵察　同時現身南海和黃海

中美關係緊張之際，美國軍機近期頻繁進入中國近海上空。昨日（22日），再傳出又有兩架美國軍機分別進入南海和黃海空域。

美國海軍的P-8A海上巡邏機，22日出現在南海。（南海戰略態勢感知計畫）

官媒《環球網》引述「南海戰略態勢感知計劃」平台7月22日發布的消息，一架隸屬於美國海軍的P-8A海上巡邏機，當日出現在台灣以南的南海海域，向西飛行一段距離後折返。另有一架隸屬於美國陸軍的RC-12X偵察機，從韓國的基地起飛後，在黃海上空飛行了一段距離。

資料顯示，P-8A是波音公司設計生產的新一代海上巡邏機，主要用途是海上訓練、偵察和反潛，內有5個彈倉，外有6個武器掛載位置，可以發射MK54反潛魚雷等武器。而RC-12X是一款戰術電子偵察機，以對常規和不規則目標進行快速信號發射和獲取。

美國陸軍RC-12X偵察機，22日出現在黃海。（南海戰略態勢感知計畫）

在此之前，美國空軍於7月13日、7月15日、7月17日和7月21日派出E-8C空地監視機連續進入南海上空。

對於美軍艦機的抵近偵察行為，國防部新聞發言人吳謙曾指，美軍嚴重危害地區國家的主權與安全利益，嚴重破壞南海地區的和平穩定。

中國軍事專家宋忠平7月8日在接受採訪時表示，解放軍可以採取抵近攔截的方式，對抵近偵察的美軍機進行干擾，讓對方無法專心工作。另一方面，當對方偵察機接近中國相關空域時，解放軍也可以暫停一些軍事活動，降低電磁頻譜信號被截獲的概率。