侯斯頓領事館｜美指華領館從事與身份不符活動　外交部：惡意污蔑

中國駐美國侯斯頓總領事館突然被美國要求關閉，背後的原因引發外界揣測。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稱，美方關閉中國駐侯斯頓總領館是針對中方多年來干涉美內政、偷竊美知識產權、開展商業間謀活動的回應，目的是「保護美知識產權和美民眾私人信息」。亦有聲音稱，該事件背後的原因為「中方沒有為美國駐武漢總領館重啟提供便利」。 中國外交部發言人汪文斌在周四（23日）對此回應，指有關駐侯斯頓總領事館從事與身份不符的活動的指責，完全是惡意的污蔑。 至於中國被指可能要求美國關閉駐成都或駐香港總領事館作報復，汪文斌未有正面回應，僅稱針對美國的無理行徑，中方必將採取必要的措施維護自身正當權益。

中國駐美國侯斯頓總領事館突然被美國要求關閉。（資料圖片）

汪文斌指，中國駐侯斯頓總領事館是中美建交之後，中國在美國開設的第一個總領事館，「40多年來，駐侯斯頓總領館堅持致力於促進中美各界的相互了解和各領域合作，為此做了大量的友好工作。」中國駐美使領館，包括駐侯斯頓總領事館，均致力於促進中美兩國人民的友誼與合作，並且在美國履職時一貫遵守國際法和當地的法律。

對於中國駐侯斯頓總領事蔡偉及總領事館的兩名外交官，被指近期使用虛假身份護送中國旅客到包機登機入口，汪文斌指中國駐美國使領館人員的個人資料對美國都是公開透明，中國領事官員進入機場限制區域有得到美國批准，並且使用美國務院發放的領事官員身份證件。中國領事官員的目的是照料乘搭臨時航班的中國公民，做法合理合規合法，也有很多先例，「美方完全是在編造理由，有關指責不符合事實。」

中國駐侯斯頓總領事蔡偉。（資料圖片）

汪文斌表示，美國的指責完全是惡意污蔑，要求關閉駐侯斯頓總領事館更是嚴重違反國際關係基本原則，嚴重違反中美領事條約的有關規定，嚴重破壞中美關係，「這是在拆中美兩國友好的橋梁」。

另一方面外界指駐侯斯頓總領事館被關閉，其中一個原因是因為中國沒有為美國駐武漢總領事館重啟提供便利，汪文斌反駁指有關說法並不屬實。汪文斌介紹，美國在1月23日宣布臨時關閉美國駐武漢總領事館及撤離人員後，部分外交人員已於6月時返回武漢，美國駐武漢總領事館恢復運營，而中國一直有為美國使領館依法履職提供便利。

（綜合報道）