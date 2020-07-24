【人事變動】疫情期間空降湖北「救火」　王賀勝去職衛健委主任

7月24日，湖北省十三屆人大常委會第十七次會議，決定免去王賀勝的湖北省衛生健康委員會主任職務。 此外，湖北省委組織部還在7月12日發佈一批幹部任前公示，其中現任湖北省衛生健康委員黨組成員、副主任塗遠超，擬任省直正廳級單位正職。

今年2月8日，王賀勝任湖北省委委員、常委。這是新冠肺炎疫情發生以來，中共首次調整湖北省官場。此後，2月11日，湖北省第十三屆人民代表大會常務委員會第十四次會議通過，免去劉英姿的湖北省衛生健康委員會主任職務；任命王賀勝為湖北省衛生健康委員會主任。

資料顯示，王賀勝出生於1961年，他在改革開放之初就讀天津醫學院衛生系衛生專業，畢業後也曾涉及宣傳、教育、管理等方面工作，但是衛生、醫療領域是其官場主打路線。

2016年，王賀勝從天津市被調赴中央，目前是中國衛健委裏排名第一的副主任，負責醫藥衛生體制改革、醫政醫管、基層衛生健康、宣傳等方面工作。

據悉，湖北武漢疫情爆發後，王賀勝是國務院副總理孫春蘭率領的中央赴湖北指導組成員之一，並曾到天津、四川、浙江等地指導工作。

當時有分析認為，此番任命，中共顯而易見是因事用人，考慮到王賀勝在醫療衛生方面工作的優勢，能為湖北省抗擊疫情提供有力的支援。