【中美領事館風波】侯斯頓總領事蔡偉：對僑胞的服務不會停止

美國要求中國關閉駐侯斯頓（Houston）總領事館的期限7月24日屆滿，中方人員撤離總領事館，美方隨後破門而入，並派人守住門口。 中國駐侯斯頓總領館網站7月25日發布《致美南地區各界朋友的一封公開信》，總領事蔡偉在信中表示，中國政府與美南地區的雙邊交流不會停歇，對僑胞的服務不會停止。中國駐美國使館會就中國與美南地區友好合作和領事業務作出妥善安排。

中國駐侯斯頓總領事館遭美國勒令關門的期限屆滿，當地執法部門其後接管建築物。(AP)

蔡偉在信中重申，美方單方面挑起事端，突然要求中方關閉駐侯斯頓總領館。美方此舉嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中美領事條約有關規定，蓄意破壞中美關係。中方對此予以強烈譴責並堅決反對。

他指出，中國駐侯斯頓總領館是中美建交後中方在美國開設的第一個總領館。40多年來，總領館堅持致力於促進中美各界相互了解和各領域交流合作。「無論是八百年一遇的『哈維』（Harvey）颶風災害，還是前所未有、至今仍在美南地區肆虐的新冠肺炎疫情，總領館都堅定地與侯斯頓市、得克薩斯州乃至美南地區的人民站在一起，攜手合作，共同應對挑戰。我們的工作贏得了美南社會各界的充分肯定和廣泛讚譽。」

圖輯｜中方人員撤離總領事館後，美國人員從後門破門而入：

蔡偉在信中又回憶他自2019年8月初抵達侯斯頓履新的工作經歷，他說今後不論身在何方，都會繼續支持中國與美南地區人民的友好交流與合作。

蔡偉還稱，中美建交41年的歷史表明，中美合則兩利，鬥則俱傷。中美關係的本質是互利共贏，雙方應致力於不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。「中國政府與美南地區的雙邊交流不會停歇，對僑胞的服務不會停止。中國駐美國使館會就中國與美南地區友好合作和領事業務作出妥善安排。」

（中國駐侯斯頓總領事館網站）