新冠肺炎｜內地昨增46宗確診本土佔35宗　大連一社區升高風險地區

內地新冠肺炎疫情反彈，除了新疆的本土疫情外，遼寧省大連市數日以來也出現多宗本土確診病例和無症狀感染者。 據國家衛健委通報，內地昨日（25日）報告新增確診病例46宗，其中本土病例35宗（新疆22宗，遼寧13宗）。而據遼寧官方通報，該省13宗本土病例中有1宗在鐵嶺市，且是大連市疫情的關聯病例。

7月25日，大連新長興市場，水產品商戶準備提前結束營業、關閉店舖。（中新社）

通報指，內地25日新增境外輸入病例11宗（內蒙古5宗，廣東3宗，天津1宗，福建1宗，山東1宗）、本土病例35宗（新疆22宗，遼寧13宗）；新增疑似病例2宗，均為境外輸入病例（內蒙古1宗，上海1宗）；新增無症狀感染者68宗（境外輸入8宗）；當日轉為確診病例17宗（無境外輸入）；尚在醫學觀察無症狀感染者292宗（境外輸入91宗）。

據統計，境外輸入現有確診病例82宗，現有疑似病例3宗，累計確診境外輸入病例2045宗。截至25日24時，現有確診病例288宗，累計治癒出院病例78908宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例83830宗，現有疑似病例3宗。

7月23日，遼寧大連工作人員在當地新冠肺炎確診病例患者所在企業附近消毒。（中新社）

新疆22宗新增確診病例均為烏魯木齊市，新疆亦新增38宗無症狀感染者，現有確診病例137宗、無症狀感染者147宗。而在遼寧方面，13宗新增確診病例中，大連市12宗（普通型11宗、輕型1宗），均為無症狀感染者轉歸確診病例；鐵嶺市1宗，屬普通型病例，為大連市疫情關聯病例；此外，大連新增無症狀感染者14宗。

大連市疫情防控指揮部25日晚發布通知，將此前被劃定為中風險地區的甘井子區大連灣街道升級為高風險地區；中風險地區則增至4個，分別是西崗區香爐礁街道工人村社區、金普新區站前街道盛濱社區、金普新區站前街道楊家村、金普新區先進街道桃園社區。

（綜合報道）