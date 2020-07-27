【中美領事館風波】48國學者籲美國摒棄冷戰思維　拒絕新冷戰

中美領事館風波驟起，致兩國衝突再次升級。日前，由多國學者組織的題為「拒絕新冷戰」的在線視頻研討會，對美國提出警吿，引起國際社會關注。

7月25日，一場由48個國家學者和活動人士自發組織的題為「拒絕新冷戰」的在線視頻研討會在多個平台上同步直播，學者們在會上表示，任何形式的新冷戰都是完全違揹人類的利益，呼籲美國摒棄冷戰思維，支持中美在相互對話的基礎上建立關係，並致力於人類團結。

在會上，有來自中國、美國、英國、印度、俄羅斯、加拿大、委內瑞拉和巴西等國的17位學者和活動人士參與併發言。

《中國的全球戰略：走向一個多極世界》作者珍妮·克萊格（Jenny Clegg）在會上表示，中美關係是目前全球最重要的關係之一，其惡化將對世界和平構成重大威脅。

美國黑色議程報吿瑪格麗特·金伯利（Margaret Kimberley）明確指出，美國政府對與新疆有關的問題和中國抗擊新冠肺炎（COVID-19）疫情方面的指控是錯誤的，同時，美國強行關閉中國駐休斯敦領事館的行為，違反了國際法。

此次「拒絕新冷戰」倡議的發起人之一、前倫敦英商業與政策署署長、中國人民大學重陽金融研究院高級研究員羅思義（John Ross）警吿，新冷戰是一種對人類的威脅，全世界要反對新冷戰，並在共同抗擊疫情、反對戰爭、應對氣候變化、反對任何形式的種族主義、共同促進經濟和平發展等更加團結和努力。

羅思義強調，在過去的幾十年裏，美國是唯一一個公開發動大規模侵略戰爭的國家，給全世界帶來了災難。美國在聯合國協議框架之外實施單方面制裁，擾亂了國際秩序。

作為唯一的中國智庫學者，中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文認為，在未來三個月，在美國大選之前，是中美關係的高危期。如果發生新冷戰，那將是中美關係、是人類、也是世界的災難。幸運的是，中國並沒有像1947年蘇聯那樣被「鐵幕演說」激怒，不想以一場新冷戰的方式尋求回擊美國。

在兩個多小時的研討會後，學者們還聯合發佈了名為「任何針對中國的新冷戰都違揹人類利益」的共同聲明，這一聲明被翻譯成包括漢語、英語、法語和俄語等16種語言。