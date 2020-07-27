台灣黑幫黃建偉殺人後潛逃廣東組建黑社會綁架勒索　二審維持死緩

台灣桃園「小南門幫」幫主黃建偉早年因殺人等案被台灣法院判處無期徒刑，後潛逃到大陸成為通緝犯。黃建偉其後在廣東再次組建黑社會，並犯下多項罪行，最終於2018年6月因為涉嫌綁架勒索一名台商在珠海被捕。 去年12月31日，珠海市中級人民法院對黃建偉等6人入境發展黑社會組織案一審公開宣判，其中黃建偉被判處死刑，緩刑2年，並沒收個人全部財產，且限制減刑等；其餘5名被告則被判處無期徒刑至1年7個月有期徒刑。 黃建偉等人不服，再提上訴。今年6月30日，廣東省高級人民法院二審裁定：駁回上訴，維持原判。

去年12月31日，珠海市中級人民法院判處黃建偉死刑，緩刑2年。本年6月30日，廣東省高級人民法院二審裁定維持原判。（台灣刑事局）

該案是近年來廣東省首宗境外黑社會入境發展滲透案件。珠海市中級人民法院早前稱，經審理查明，2008年起，為招攬非法追債業務，黃建偉在廣東省東莞市台商圈中宣稱自己是台灣「小南門幫」頭目，先後拉攏案中其餘被告加入該組織，採用暴力、暴力威脅、恐嚇等方式強行索取債務，獲取暴利。以黃男為首的黑社會組織在中山、東莞、珠海市等地多次實施綁架、非法拘禁等犯罪活動，並造成1人死亡。

珠海市中級人民法院一審以黃建偉犯入境發展黑社會組織罪、綁架罪、非法拘禁罪，數罪並罰，決定執行死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；同時限制減刑。今年6月30日，廣東省高級人民法院二審裁定維持原判。

內媒透露，在今年6月30日，廣東省高級人民法院二審裁定維持原判。（資料圖片）

綁架有舊怨台人 勒索不成毀屍滅跡

據內媒《澎湃新聞》26日（周日）報道，根據法院判決文件，2007年至2008年初，黃建偉打聽到小南門幫成員魏某2和其哥哥魏某1在台灣詐騙獲利甚多，而他和魏某2曾有過節，於是密謀綁架魏某1以勒索財物，若勒索不成便殺死魏某1。

2008年9月，黃建偉和手下用參加友人生日會的名義將魏某1約到中山市南朗鎮的農莊內綁架，之後黃建偉要求魏某1寫信給台灣的親戚籌措贖金，但在贖金金額上面無法達成共識，黃建偉於是安排其他人將魏某1殺害，分屍冷藏在事先準備好的雪櫃內。隨後，黃建偉與同夥一起通過肢解、烹煮、攪碎、拋棄的方式將魏某1的屍體毀屍滅跡。

綁架台商 勒索1億新台幣贖金

報道又指，2017-2018年間，黃建偉鎖定台灣商人李某某為勒索對象。李某某於2018年4月從台灣到珠海後，黃建偉與同夥綁架李某某，向李某某勒索1億元新台幣（約2640萬港幣）贖金。

其後黃建偉等又強逼李某某簽下面額為新台幣5000萬元（約1300萬港幣）的本票及《投資分紅還款協議書》，同時威逼李某某錄製籌錢求救錄音並通過手機向其親友播放。李某某的親友因擔心李某某的人身安全，四處緊急籌款並將贖金新台幣1千萬元（約260萬港幣）在桃園市交付給黃建偉指定人員，黃建偉才釋放李某某。

據早前報道，綽號「矮仔」的黃建偉行事作風異常兇殘，在2002年先後犯下桃園潑硫酸殺人案、槍擊立委、議員服務處等重案，當年遭法院判處無期徒刑後，潛逃到大陸消聲匿跡，曾被台灣列為首要通緝槍擊要犯之一。

（綜合報道）