河南一中學宣傳欄現「貞潔女子的後代更聰明」　校方：與學校無關

河南省鞏義市夾津口鎮之樸中學操場內的一個宣傳欄，當中竟有一塊宣傳板寫道「貞潔女子的後代更聰明」，內容又包括「女性穿著暴露的危害」、「手淫者貧賤一生」等，引起網民熱議。 校方則表示，操場由夾津口鎮管轄，並非學校所有，宣傳欄的裝設與學校無關。

河南省鞏義市夾津口鎮之樸中學操場內的一個宣傳欄，當中竟有一塊宣傳板寫道「貞潔女子的後代更聰明」。（網上圖片）

該宣傳欄內容主要為性別教育，稱穿著暴露、墮胎、婚前性行為等行為有害，從多個方面「論證」，並加有「科學研究表明」、「研究表明」等表述。

其中包括，「科學研究表明：貞潔女子生育的後代更聰明（一個女性如果不出軌，婚後生下的孩子，其智商通常會比她本人高二十幾個點），而濫交者的後代智商會很低。」「研究表明，濫交還會提高基因多樣性，但是基因的變異絕大多數都是災難性的，所謂的基因多樣性，其實是指千奇百怪的各種遺傳疾病。」

此外，宣傳欄內中還有「手淫者貧賤一生」、「如果不徹底戒除手淫，你想出人頭地、光宗耀祖是不可能的，一輩子翻不了身」等言論。

對此，河南省鞏義市夾津口鎮之樸中學校長喬世卿向內媒《澎湃新聞》表示，操場圍牆上的確存在網傳宣傳欄，但該宣傳欄的裝設與學校無關。因為之樸中學所使用的操場由夾津口鎮管轄，並非學校所有。

夾津口鎮鎮政府辦公室一名工作人員則表示，不知道之樸中學所使用的操場上的宣傳欄由哪個部門負責，未明確是否會對上述宣傳欄作整改。