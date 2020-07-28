港版國安法｜外交部：香港將暫停與英國加拿大澳洲司法互助協議

今天（28日），外交部發言人汪文斌在北京表示，港府將暫停與加拿大、英國及澳洲的司法互助協議。 香港政府隨後發出通報，指根據中央人民政府指示，政府已於當天分別向加拿大領事館、澳洲領事館及英國領事館發出通知，暫停履行刑事司法協助協定。

汪文斌說，近日，加拿大、澳洲和英國以中國制定香港特區維護國家安全法為藉口，單方面宣佈暫停與香港特區簽訂的移交逃犯協定，此舉粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對。

汪文斌強調，一直以來，香港特區在中央政府的協助和授權下，根據基本法，在協定框架下，向加方、澳方和英方提供了積極協助，加方、澳方和英方將對港司法合作政治化的錯誤行徑，嚴重損害了香港特區同加拿大、澳洲和英國之間開展司法合作的基礎，偏離了司法合作，維護正義和法治的宗旨。

汪文斌宣佈，為此中方決定香港特區暫停港加、港澳、港英移交逃犯協定，同時決定香港特區暫停港加、港澳、港英刑事司法互助協定。

香港政府批評加拿大、澳洲及英國以《香港國安法》為借口，單方面暫停與香港特區簽訂的移交逃犯協定，屬於雙重標準的政治操作，粗暴干涉中國内政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。（中新社）

香港政府在通報中亦稱，通過法律維護國家安全是國際慣例，加拿大、澳洲及英國均有維護其國家安全和主權的法例，以及相關執行機制，「他們卻以《香港國安法》為借口，單方面暫停與香港特區簽訂的移交逃犯協定，屬於雙重標準的政治操作，粗暴干涉中國内政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，特區政府對此強烈反對」。

通報指，加方、澳方和英方將司法合作政治化的錯誤行徑，嚴重損害香港與加拿大、澳洲和英國之間展開司法合作的基礎，「為此，特區政府按中央人民政府指示，暫停履行香港與三地的刑事司法協助協定」。通報並提到，縱然刑事司法協助協定暫停運作，但香港具備完備的司法互助和移交逃犯合作機制，政府會一如既往，秉持互助互惠原則，與國際社會其他成員依法進行執法合作。

（綜合報道）