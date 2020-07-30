美軍再派P-8A進入南海上空　距廣東海岸最近96公里

中美關係緊張態勢持續升溫之際，美國近期仍頻繁派出軍機現身南海。7月29日，美軍又派出P-8A海上巡邏機和KC-135R空中加油機進入南海上空。

「南海戰略態勢感知計劃」平台發布美軍軍機的飛行路線圖。（Twiiter@SCS_PI）

據智庫「南海戰略態勢感知計劃」平台7月29日發布的消息，當天一架P-8A海上巡邏機從台灣南部海域進入南海，向西飛行一段距離後折返，距離中國廣東海岸最近距離52.11海里（約96.5公里）。此外，另有一架KC-135R空中加油機當天也出現在南海上空，向西飛行一段距離後折返。報道稱，可能還有一些其它未被探測到的飛機也進入了南海上空。

據介紹，P-8A「海神」反潛巡邏機是美國波音公司設計生產的新一代海上巡邏機，用於取代老型號P-3C巡邏機，主要用途為海上巡邏、偵察、反潛，內有5個彈倉，外有6個武器掛點，可發射MK54反潛魚雷等武器。

中國外交部發言人汪文斌7月28日在例行記者會上表示，根據公開報道，今年上半年，美軍機在南海活動多達2000多次。汪文斌還表示，本月15日至今，美軍機已連續12天抵近南海偵察。

中國軍事專家李杰認為，通行飛機數量和危險程度是成正比的，飛機架次數量越多，危險度越高，發生碰撞的幾率大為增加，美軍半年之內2000架次飛行行動毫無疑問破壞了南海地區的和平穩定。

7月6日，美國「列根」號和「尼米茲」號航母在南海開展「雙航母」演習。（美國海軍供圖/AP）

除軍機外，美軍「尼米茲」號和「列根」號航母於7月4日進入南海並舉行演習，7月17日，兩艘航母再次在南海進行演習。期間的7月13日，美國官方發布南海聲明，宣布不承認中國在該海域的所有權，包括領土、領海主權，以及海洋資源權利的主張。

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）7月21日在一個座談會上，更指北京欺負南海區內盟友和合作夥伴，企圖將國際水域改變成排除其他國家的地方。他強調美軍會繼續向區內派遣艦船對抗，堅持印太地區自由開放。

（綜合報道）