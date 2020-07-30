亞投行行長金立群：中印合作得相當不錯　不應被一時糾紛拖累

近期中印關係因邊境問題持續緊張。對此，亞洲基礎設施投資銀行（簡稱「亞投行」）行長金立群昨（29）日表示，中國、印度為亞投行第一、第二大股東，合作不錯。國家之間有衝突爭執是很正常的，但不要被暫時的糾紛所拖累。

他表示，在國際上國家跟國家之間有的時候發生一些爭執，或者一些衝突糾紛是很正常的。作為一家國際多邊機構，成員之間有的時候有些矛盾也不奇怪，總體上是要朝前看。亞投行應當成為讓大家在一起合作的一個平台，不要被某一些暫時的糾紛所拖累。

金立群稱，亞投行是一家國際多邊機構，是非政治性的機構，不能捲入到成員國之間的任何政治糾紛中去。因為這樣就失去國際多邊機構的性質，把事情搞得更糟糕，無利於問題的解決。

金立群回顧稱，亞投行與印度合作近五年來也並非沒有風波。2017年中國一個項目提供給印度，引起各種說法。「為什麼要向亞投行借錢？」有些印度人也不了解，認為亞投行是中國的銀行，借的錢就是受到中國的控制。所以每個國家都有一些人不太了解情況，中方必要宣傳工作讓大家了解。

金立群又指，中國跟印度分別作為亞投行第一第二大股東，合作得相當不錯的。亞投行有印度籍的副行長主管貸款，還有印度籍的大批工作人員，大家在這裡都和睦相處，工作進展都很順暢。希望亞投行能夠成為連接各個成員之間的紐帶，讓大家更多看到共同點，而不是被一時的糾紛所拖累。