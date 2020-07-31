《平安經》事件惹民憤　吉林省公安廳副廳長賀電遭免職

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吉林省公安廳黨委副書記、常務副廳長賀電早前曾出版一本名為《平安經》的書，書內所有句子皆以「XXX平安」造句，卻獲得吉林當地媒體及政府部門吹捧或推薦，事件在網上曝光後引起關注。

吉林省委此後決定對賀電展開調查。31日，吉林省委表示，決定免去賀電吉林省公安廳黨委副書記、常務副廳長職務。

《平安經》整本書皆以「XXX平安」造句，例如該書第十篇「人類眾生平安」之「眾生身心平安」章節裏的「身心平安」，內容為「眼平安，耳平安，鼻平安，舌平安，身平安，意平安」。

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值得注意的是，《平安經》出版後，竟獲得當地官方吹捧、甚至舉辦讀書會。而當有網民對該書內容、出版爭議等提出質疑時，還遭到刪貼。

公開資料顯示，這本書的作者賀電1963年4月生於吉林梨樹，中共黨員，博士研究生學歷，法學博士學位，二級教授，博士研究生導師，一級警監。據百度百科，賀電曾主持國家社科基金項目1項、省部級重大項目10項，出版著作30部，在《國外社會科學》、《社會科學戰線》、《公安研究》、《學術界》等國家級、省級重要學術期刊發表論文50餘篇。

29日，吉林省委表示，省委宣傳部等部門組成的聯合調查組，對吉林省公安廳黨委副書記、常務副廳長賀電所作《平安經》有關問題進行調查核實。

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