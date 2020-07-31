【瑞幸咖啡造假】虛增交易額22.46億元　財政部：將依法行政處罰

在美國納斯達克上市的中國概念股「瑞幸咖啡」早前承認在2019年第二季度到第四季度期間有偽造交易行為，涉及銷售總金額約為22億元（人民幣．下同）。 中國財政部在周五（31日）通報，經檢查發現瑞幸咖啡通過虛構商品券業務增加交易額22.46億元，虛增收入21.19億元，虛增成本費用12.11億元，虛增利潤9.08億元。

財政部指瑞幸咖啡通過虛構商品券業務增加交易額22.46億元。（中新社）

通報指，財政部自今年5月6日起對瑞幸咖啡在中國境內兩間主要運營主體瑞幸咖啡（中國）有限公司和瑞幸咖啡（北京）有限公司，檢查其自成立以來的會計資料，並有延伸檢查23間關聯企業及金融機構。

檢查發現，自2019年4月起至2019年末，瑞幸咖啡公司通過虛構商品券業務增加交易額22.46億元，虛增收入21.19億元（佔對外披露收入51.5億元的41.16%），虛增成本費用12.11億元，虛增利潤9.08億元。

財政部指，下一步將會依法對瑞幸咖啡境內主要運營主體的財務造假問題給予行政處罰，並會及時向社會公開處理處罰結果。

據此前消息，美國著名做空機構渾水研究（Muddy Waters Research），在2月針對瑞幸咖啡發表報告，揭發瑞幸咖啡自去年第三季度起偽造財務數據，誇大每日訂單量、每筆訂單的商品數及每件商品售價，製造分店盈利的假像。瑞幸咖啡去年第三季及第四季的每店每日銷量，至少分別被誇大69%和88%，第三季的廣告支出亦誇大150%以上。

（綜合報道）