立法會選舉延期｜中國駐德使館：德方停與香港引渡協定違反國際法

德國外長馬斯（Heiko Maas）7月31日透過聲明表示，香港政府取消多名非建制派人士的立法會選舉參選資格，以及宣布將選舉延期一年的做法，令港人的權利進一步被削弱，因此德國決定中止與香港的引渡協議。 對此，中國駐德國使館回應稱，德方涉港錯誤言論和暫停引渡協定的舉措嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，中方對此堅決反對，並保留作出進一步反應的權利。

德國外長馬斯7月31日宣布，將暫停與香港之間的引渡協議，理由是香港政府押後立法會選舉1年，但未有提及實施的具體時間。（資料圖片/AP）

中國駐德國使館稱，馬斯發表涉港錯誤言論，對此表示強烈不滿和堅決反對。又指港府基於當前新冠肺炎疫情的嚴峻形勢決定推遲立法會選舉，是保護廣大香港市民健康和生命安全的負責任之舉，符合憲法、基本法和香港本地法律，順應主流民意。

駐德使館又稱，「一國兩制」框架下，參選香港特別行政區立法機關議員，參選人必須真心實意地擁護基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區。而被決定提名無效的人士，其言行均突破了法律底線，公開鼓吹「港獨」、「自決」，乞求外部勢力制裁香港，干預香港事務等等，可謂劣跡斑斑。

林鄭建議，若獲得政制及內地事務局局長同意，未來一年應爭取處理有關選舉安排，若明年再遇上同樣情況時，政府都會更有能力在不需押後選舉下，處理有關選舉安排。（羅君豪攝）

駐德使館強調，「承擔重要憲制責任的香港特區立法機關，絕不容許這些人登堂入室，絕不容許這些人肆意癱瘓特區政府、顛覆國家政權、破壞『一國兩制』、破壞香港繁榮穩定。」

使館重申香港事務純屬中國內政，並指德方涉港錯誤言論和暫停引渡協定的舉措嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，中方對此堅決反對，並保留作出進一步反應的權利。

據悉，新西蘭、加拿大、澳洲和英國先後中止與香港的引渡協議，回應《港區國安法》生效。其中澳洲和英國率先為港人或英國國民（海外）護照持有人提供移居途徑。至於美國則取消對香港的特殊待遇，意味華府視香港為中國其中一個城市。

（綜合報道）