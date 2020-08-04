印度教育部決定審查孔子學院　中國大使館：望客觀看待避免政治化

近期，印度教育部決定審查中國與印度七間高校合作設立的孔子學院及孔子課堂，以及印度高等教育機構與中國高校及機構簽署的54份校際合作諒解備忘錄。 中國駐印度大使館在周三（4日）發出新聞稿，回應指，希望印度有關方面客觀公正看待孔子學院和中印高等教育合作，避免將正常合作政治化，維護中印人文交往的健康穩定發展。

中印關係持續緊張，印度近來不時有反華示威。（路透社）

發言人嵇蓉參贊表示，隨着中印經貿、人文交流日益密切，印度中文教學需求日益旺盛，「兩國在孔子學院項目上的合作已經開展10多年。所有孔子學院都是在印方自願申請、具備辦學條件的前提下，由中印雙方大學按照相互尊重、友好協商、平等互利的原則，共同簽署具有法律效力的合作協議之後設立的」。

嵇蓉參贊強調，孔子學院的建設始終堅持外方為主，中方協助，共同籌措辦學經費的辦學模式。孔子學院多年來為推動印度中文教學，促進中印人文交流發揮重要作用，得到印度教育界的普遍認可。

據了解，孔子學院是一個非營利性組織，《孔子學院章程》指其作為非營利性教育機構，宗旨是增進世界人民對中國語言和文化的了解，發展中國與外國的友好關係，促進世界多元文化發展，為構建和諧世界貢獻自己力量。然而，近年來西方國家許多聲音指孔子學院在傳授漢語的同時，還灌輸有利中國的意識形態，藉此影響對中國的評價，為中國政府提供政治宣傳的平台，以致美國、澳洲、歐洲等多地近年均有孔子學院被關閉。

（綜合報道）