四川國有糧倉空倉一年無人發現　經理監守自盜判囚四年半

四川省的青神縣國有糧庫近日傳出監守自盜弊案。調查人員發現，當地國企工作人員集體貪腐套取國家資金，而糧庫空倉一年卻無人發現。 近日，國有糧倉經理在內多名涉案人員被判刑。

《瞭望》新聞週刊8月3日文章披露，四川青神縣國糧管理有限公司所屬的一處油庫，有430噸菜籽油2019年5月被盜，價值逾人民幣314萬元，油庫管理員劉移星隨之失蹤，但青神縣原國糧管理有限公司總經理陶永鴻卻在兩天後才上報主管部門。

四川一國家糧食儲備庫，工人駕駛叉車運送糧食。（新華社）

此後，隨著紀檢部門調查，最終發現了13人涉嫌違紀違法，涉案金額達人民幣達440萬元的貪腐案。此案近日已經宣判，其中，四川青神縣法院7月29日判處陶永鴻有期徒刑4年6個月，處罰金30萬元，判處原國糧公司副總經理、財務科科長郭秀群有期徒刑2年，緩刑3年，處罰金10萬元。

調查人員在郭秀群家中找到一個賬本，上面詳細記錄了2016年至今糧庫的情況。據調查人員介紹，這些涉案人員採取多種犯罪手法：他們串通不法糧商，採取「以舊當新」「以次充好」等方式，賣出庫存糧，再購回部分舊糧入庫充當新糧，向國家報賬賺取差價；將糧庫儲備糧挪到另一糧庫「以舊當新」賺取差價，造成糧庫空倉一年；虛報損耗，套取資金；對賣糧的農民蓄意壓價套取價差。

涉事公司一名庫管員還稱：「當地糧食局下來檢查，基本就是走一圈，看看材料。這麼多年從來沒有發現過問題。」