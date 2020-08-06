中國漁船厄瓜多爾保護區邊緣捕魚惹議　外交部：9月至11月將禁漁

厄瓜多爾海軍早前發現一支龐大漁船船隊，船隻大多插有中國國旗，在厄國所屬加拉帕戈斯群島（Galapagos Islands）一帶專屬經濟區邊緣捕魚。厄瓜多爾憂慮這些漁船會破壞當地海洋生態。 中國外交部發言人汪文斌在周四（6日）表示，中國漁業主管部門已經決定，自今年9月至11月，對加拉帕克斯群島保護區以西的公海海域實施禁漁，為該區域的漁業資源保護作出貢獻。

2017年8月13日，一艘中國籍漁船「福遠漁冷999」在厄瓜多爾的加拉巴戈斯海洋保護區內被截停，船上被發現有300噸魚獲，包括6600條鯊魚。（路透社）

據此前報道，被列入聯合國教科文組織世界遺產的加拉帕戈斯海洋保護區，以其獨有的植物和野生動物聞名於世。該海域孕育很多鯊魚的品種，包括瀕臨絶種的鯨魚和錘頭鯊。然而，一支由約260艘漁船組成的中國船隊，上周被發現在緊貼加拉帕戈斯群島專屬經濟區的公海海域活動。厄瓜多爾通過衛星和海軍船艦在海面持續監測，發現該船隊有漁船、補給船和冷凍船，跟一般遠洋漁船隊相若，規模卻是近年所見最大。

厄瓜多爾首都基多前市長塞維利亞（Roque Sevilla）指，政府有為加拉帕戈斯群島設計一個「保護策略」，未被制止的中國漁船就在保護區的邊緣活動，正破壞厄瓜多爾保護加拉帕戈斯海洋生物的努力。

2017年中國漁船事件曾引發厄瓜多爾居民接連抗議，有民眾發起為鯊魚「守喪三日」的大規模遊行。（Getty Image）

汪文斌在周四表示，中厄雙方近期正通過雙邊渠道保持友好溝通，兩國漁業主管部門在當天周四專門召開視像電話會議，達成積極共識，取得良好成效。汪文斌又重申，中國作為負責任的漁業大國，高度重視海洋環境和海洋資源保護，對海外作業漁船實施最嚴格的監管措施，將繼續要求從事遠洋捕撈的企業，嚴格遵守有關法律規定。

另一方面，汪文斌提到有美國政客借上述事件攻擊抹黑中國，挑撥離間中厄友好關系，「這裡我想要告訴這些美方人士，美國至今都還沒有批準《聯合國海洋法公約》，沒有資格對他國的海洋事務橫加指責。我們奉勸美方，與其費盡心思搬弄他國是非，不如多把精力放在做好本國事情上。」

（綜合報道）