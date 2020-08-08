中國要求深刻吸取黎巴嫩爆炸教訓　國務院工作組赴多地抽查硝酸銨

黎巴嫩首都貝魯特日前發生大爆炸，造成嚴重傷亡，外界一般相信爆炸原因是存放在港口倉庫多年的2750噸硝酸銨意外被火花引爆。 中國應急管理部在周六（8日）通報，要深刻吸取黎巴嫩貝魯特爆炸事件的教訓，立即展開硝酸銨等爆炸性重點管控化學品生產儲存企業及港口貨場明查暗訪工作。

圖輯｜黎巴嫩貝魯特爆炸事故狀況：

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通報指，國務院安全生產委員會辦公室已於周五（7日）派出6個工作組，分赴河北、山西、福建、山東、河南、陝西、雲南、貴州、重慶、四川、甘肅，還有重點港口天津、青島、上海、寧波港，重點抽查轄區內硝酸銨生產及儲存數量大的企業、化工園區，以及與涉及硝酸銨流向的港口貨場。

通報稱，工作組將深入硝酸銨等爆炸性化學品的生產儲存企業、港口碼頭貨場等作業現場重點檢查，包括硝酸銨等重點管控化學品儲存管理情況、特殊作業安全風險管控情況、港區海關運抵區安全管理措施落實情況、港區貨場危險貨物運輸車輛運輸與停放情況，「以及天津港『8·12』瑞海公司危險品倉庫特別重大火災爆炸事故調查報告中有關涉及港區的事故防範措施落實情況等」。

工作組將根據檢查情況及時向當地政府反饋，提出意見建議，跟蹤落實整改。對發現的突出問題和隱患，將由國務院安委辦進行督辦，並納入特別重大事故整改措施落實情況「回頭看」典型問題進行督查督辦。

圖輯｜2015年天津港危化品倉庫爆炸事故：

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早有網民指，黎巴嫩貝魯特大爆炸事件，令人聯想到中國在2015年8月發生的天津港爆炸。根據國務院調查組的事故調查報告，該事件直接原因是貨櫃內硝化棉局部乾燥，在高溫等因素的作用下加速分解放熱，積熱自燃，最後致硝酸銨等危險化學品發生爆炸。

（綜合報道）