中證監：通過對話解決問題是實現中美雙方共贏唯一途徑

近期美國財政部在其官網發布總統金融市場工作組《關於保護美國投資者防範中國公司重大風險的報告》，針對包括中國在內的美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）無法實施檢查的轄區，建議對來自這些轄區的公司提高上市門檻，加強信息披露要求，強化投資風險提示，並要求已在美上市公司最遲於2022年1月1日前滿足PCAOB開展檢查的相關要求。

對此，中證監8月8日表示，注意到了美方相關報告，並表示在資本市場高度全球化的今天，加強上市公司資訊披露監管，提升審計師專業操守和執業品質，是保護投資者合法權益的重要手段，也是全球證券監管機構的共同責任，必須通過加強跨境監管合作加以落實，因此，從雙方這些共同利益出發，開誠佈公地開展對話與合作，才是解決問題的正道。

中證監指，中美雙方一直保持著溝通和互動，自2019年以來，中方監管部門多次就會計師事務所聯合檢查方案與美國證監會（SEC）和美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）進行溝通，展示了充分的合作誠意；最近2020年8月4日，中方監管部門根據美方的最新需求和想法向PCAOB發送了更新的方案建議。

中證監表示，通過對話解決共同關心的問題是實現雙方共贏的唯一途徑，只有這樣，才能為全球資本市場健康有序運行創造良好的環境。

中證監表示，中方從未禁止或阻止相關會計師事務所向境外監管機構提供審計工作底稿；正如美方報告中提及的，中國證券監管機構迄今已向美國證券監管機構提供了多家在美上市中國公司的審計工作底稿。中證監認為，中國法律法規要求的實質是，審計工作底稿等資訊交換應通過監管合作管道進行，這是符合國際慣例的通行做法。