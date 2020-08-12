習近平促立法遏餐飲浪費　武漢餐飲業倡議「N-1點餐模式」

國家主席習近平近期指示，要堅決制止餐飲浪費行為。他稱，儘管中國糧食生產連年豐收，但對糧食安全始終要有危機意識，今次全球新冠肺炎（COVID-19）疫情所帶來的影響更是敲響警鐘。 為響應習近平的號召，武漢餐飲業協會周二（11日）發出倡議，推行N-1點餐模式，即10人只能點9人份量的菜，不夠再增加菜品。

根據新華社周二報道，習近平形容中國內部存在的餐飲浪費現象「觸目驚心、令人痛心」。他要求加強立法，強化監管，採取措施堅決制止餐飲浪費行為；同時，進一步加強宣傳教育，培養節約習慣，營造浪費可恥、節約為榮的氛圍。

報道指，習近平一直重視糧食安全，自2013年起多次就此發聲。就最近而言，習近平在7月下旬赴吉林考察時就說，要把保障糧食安全放在突出位置，毫不放鬆抓好糧食生產。2018年9月，習近平視察黑龍江北大荒，強調「中國人要把飯碗端在自己手裏」。

武漢餐飲業倡議推行「N-1點餐模式」

報道刊出當日，湖北武漢餐飲業協會亦在官方微信號發文稱，向武漢所有的餐廳發出倡議，推行N-1點餐模式，即10位進餐客人只能點9人份量的菜，不夠再增加菜品，確保顧客吃好的同時，從源頭杜絕餐飲浪費。

倡議又提出，針對兩三位客人進餐，餐廳推出半份菜和小份菜，在節約的前提下，滿足消費者品種多樣化的需求。此外，所有餐廳為顧客服務，必須以節約的原則作為前提，每家餐廳要準備打包盒，對萬一有剩菜、剩飯的顧客提供打包服務，體現餐飲行業的「光盤行動」。

全球多個國家面臨嚴重飢餓風險，圖為暫居在孟加拉國難民營的羅興亞人，面臨飢餓威脅。（VCG）

一組數據顯示，2018年中國餐飲業人均食物浪費量為93克每人每餐，浪費率達11.7%。初步測算，2017年中國城市餐飲僅餐桌食物浪費量在1,700萬噸至1,800萬噸，相當於3,000萬至5,000萬人一年的食物量。

有專家認為，習近平此時強調制止餐飲浪費行為，意味着中國的糧食安全仍然面臨嚴峻形勢，特別是受疫情、洪災和蝗災影響，未來的糧食生產存在諸多不確定性。目前，中國的糧食自給率在80%左右，仍需要大量進口糧食。伴隨國際環境日益惡化，中國還存在被海外斷糧的風險。

不過，針對糧食安全，中國官方稍早前稱，有能力保障「米袋子」安全。中國糧食連續5年穩定在1.3萬億斤以上，2019年總產量為13,277億斤。中國國家統計局7月15日稱，今年夏糧總產量為2,856億斤，創新高。據中國海關總署數據，今年上半年糧食進口價值為1,542.2億元人民幣，按年增18.1%。

而由聯合國糧食及農業組織、國際農業發展基金、世界糧食計劃署等機構聯合發布的報吿顯示，新冠肺炎疫情可能導致全球飢餓人數在2020年大幅增加。今年將新增1.3億名飢餓人口，全球將有6.9億人處於飢餓狀態。報吿發出預警，今年共有25個國家面臨嚴重飢餓風險，世界瀕臨至少50年來最嚴重的糧食危機。